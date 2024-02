ANNONS

Igor Sjestjorkin har haft en motig säsong mellan New York Rangers stolpar. I natt fick målvaktsstjärnan revansch genom att hålla säsongens första nolla i 2–0-segern över Calgary Flames.

– Man såg att han var på topp i kväll, säger tränaren Peter Laviolette.

Säsongen 2023/24 har inte blivit vad den tidigare Vezina Trophy-vinnaren Igor Sjestjorkin hade hoppats på. Den ryske stjärnmålvakten har haft svårt att nå upp till de höjder som han visade upp i samband med Vezina-säsongen 2021/22 samt förra säsongen, där han slutade åtta i Vezina-omröstningen.

Kanske fick stjärnmålvaktens säsong en vändning i natt?

Detta efter att Sjestjorkin vunnit målvaktskampen mot stekhete Jacob Markström och räddat samtliga 30 skott i New York Rangers 2–0-seger mot Calgary Flames.

– Man såg att han var på topp i kväll. Oavsett vad som hände så var han på rätt plats vid rätt tid och alltid i rätt position. Jag tycker att han var bra, säger tränaren Peter Laviolette till NHL.com.

“Lättare att gömma sig som utespelare”

Sjestjorkin, som representerade Rangers i samband med All-Star-festligheterna i Las Vegas i början av februari, kommer från en tung januari där han vann fyra av tio matcher och bara räddade 86,3 procent av skotten under månaden. Stjärnmålvakten står nu noterad för en räddningsprocent på 90,2 procent efter 34 spelade matcher.

– Alla visste att han skulle komma tillbaka på den nivån som han visat tidigare. Alla spelare går igenom sådana perioder, men det blir lite mer tydligt när det är en målvakt. Det är lättare att gömma sig som utespelare, säger lagkamraten Jacob Trouba.

I Flames stod formstarke Jacob Markström för 29 räddningar på 30 skott i 0–2-förlusten.

– Jacob höll oss kvar i matchen i den första perioden. Vi blev lite bättre ju längre matchen gick, men deras målvakt spelade bra. Han gjorde några nyckelräddningar för dem, säger Flamestränaren Ryan Huska.

New York Rangers – Calgary Flames 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

New York: Will Cuylle (9), Jimmy Vesey (12).

Calgary: -

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.