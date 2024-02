ANNONS

14 förluster på de 17 sista matcherna innan uppehållet blev droppen för Todd McLellan. Nu råder en kunglig kris i Los Angeles – där Adrian Kempe ska vara en av spelarna att få rätsida på säsongen.

– Nu gäller det att bara blicka framåt, säger Kempe till hockeysverige.se.

Adrian Kempe är precis hemkommen från en dryg veckolång semester i Mexiko. Den svenske forwarden har spenderat lite mindre än en vecka i den mexikanska värmen för att ladda om batterierna inför vad som kommer att bli några viktiga månader för Los Angeles Kings.

Efter att ha inlett säsongen starkt hamnade laget i slutet av 2023 i en djup formsvacka. Svackan höll i sig hela vägen fram till All-Star-uppehållet, där Kings kris resulterat i 14 förluster på de 17 sista matcherna innan ligan gick på uppehåll.

För Kings-tränaren Todd McLellan blev det även början på slutet av hans tränargärning i klubben.

– Det är alltid tråkigt när någon får lämna organisationen oavsett om det är en spelare eller ledare, säger Kings svenske stjärnforward Adrian Kempe till hockeysverige.se.

– Jag vet att de flesta i laget tyckte om honom och de har haft honom under en lång tid. Han har hjälpt mig att gå från den spelare jag var till att vara den spelare jag är i dag. Jag har honom att tacka för mycket.

Todd McLellan har fått lämna Los Angeles Kings. Foto: Bildbyrån

“Just nu handlar allt om att vinna”

McLellan tog över som huvudtränare i Los Angeles Kings inför säsongen 2019/20 och hade inför den här säsongen tagit laget till två raka tredjeplatser i Pacific Division.

Ny interimtränare i Kings är nu den tidigare assisterande tränaren Jim Hiller. I den nya ledarstaben ingår även Ottawas tidigare huvudtränare D.J. Smith.

– Det är sådant som händer i den här sporten och i den här ligan. Mycket kan hända när det inte går bra för laget… Nu gäller det att bara blicka framåt. Vi ska inte glömma det som varit bakom oss, men vi ska blicka framåt och börja på ny kula, säger Kempe.

– Jag har haft ganska många olika tränare sedan jag kom till Kings, speciellt mina första år, men då var det lite annorlunda. Då visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och jag hade aldrig någon tränare under någon längre tid. Det var mycket in och ut. Nu har jag haft Todd under mina fem senaste år, så han är den tränare som jag haft under längst tid i min karriär.

Kings formsvacka innan uppehållet har fått se laget sladda i tabellen och i skrivande stund ligger laget på en fjärdeplats i Central Division med innehav av en av de två wild card-platserna i den västra konferensen, bara två poäng före Nashville utanför slutspelsstrecket.

– Just nu handlar allt om att vinna och ta sig till slutspel. Jag tänker inte på så mycket annat.

Adrian Kempe. Foto: Bildbyrån

Går mot sin poängbästa säsong i NHL

För Kempe personligen har säsongen varit framgångsrik än så länge. Den 27-årige ångermanlänningen står noterad för 44 poäng (17+27) på 49 matcher och är med det lagets poängbäste spelare.

Forwarden taktar just nu mot 73 poäng i grundserien, en notering som skulle slå hans tidigare poängbästa (67 poäng från förra säsongen).

– Min säsong har varit lite som lagets säsong. När laget går bra spelar man oftast bra själv och när det går lite tyngre (för laget) blir det lätt att man blir lite frustrerad själv. Det har varit en bra säsong för mig och halvvägs in på säsongen min poängmässigt bästa säsong hittills. Det är ett plus jag måste ta med mig.

Med 33 matcher kvar av grundserien finns fortfarande gott om tid att reparera den skada som åsamkades i samband med årsskiftet.

– Med det lag vi har och den press vi har så måste vinna fler matcher på hemmaplan för att kunna ta oss till slutspel. Det är målet som vi har, säger Kempe.