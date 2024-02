ANNONS

Jacob Markströms framtid i Calgary Flames är omgiven av frågetecken. Nu rapporterar Sportsnets Elliotte Freidman att New Jersey Devils visat sitt intresse för den svenska målvakten.

– Det har funnits riktiga diskussioner kring det här, sade Friedman under nattens Hockey Night in Canada.

Han har ytterligare två år kvar på kontraktet med Calgary Flames. Men trots no trade-klausuler tycks mer och mer tyda på att Jacob Markströms NHL-framtid kan finnas på annat håll.

Efter trejden som såg Elias Lindholm lämna Flames för spel i Vancouver Canucks har Markström tillsammans med backarna Noah Hanifin och Chris Tanev pekats ut som spelarna som står näst på tur att få lämna. I fallet med den svenske målvakten är det osannolikt att en trejd ska kunna genomföras innan sommaren på grund av hans lönetaksträff. Men det har inte hindrat klubbar från att försöka.

I nattens Hockey Night in Canada rapporterade Elliotte Friedman att New Jersey Devils gjort ett försök att värva Jacob Markström nyligen.

– Jag tror att lagen hade en seriös diskussion om det här. Det fanns förstås en del problem. Dels paketet som skulle krävas för att få ihop en sådan här affär, dels hur mycket av lönen som Calgary skulle behöva behålla, sade Friedman.

– Är det fortfarande möjligt att det här kan bli av? Jag har bara hört att det var riktigt tufft att få till det, riktigt svårt att lösa och det fick ett stopp på förhandlingarna. Men jag hörde att klubbarna talat och att det var seriöst.

Svagt målvaktsspel i New Jersey Devils

Att just New Jersey är ute efter en ny målvakt kommer inte som någon överraskning. Klubben har inte alls fått förväntade resultat den här säsongen, och en hel del av det kan hänvisas till bristen på stabilitet mellan stolparna. Så här långt in på säsongen har bara Tampa Bay Lightning och Ottawa Senators fått sämre räddningsprocent från sina målvakter i spel fem mot fem än Devils.

Markström gör en stark säsong efter fjolårets tyngre resultat. Efter 32 matcher har han 16 segrar och en räddningsprocent på 91,5. Han har tidigare i veckan uttalat sig om trejdryktena och lagt över ansvaret i frågan på sin klubb.

– Det är upp till Calgary och vad de vill göra. Det är vad det handlar om. Jag kontrollerar det inte. Oavsett vilken väg de väljer och vad de vill göra så kommer jag inte att tvinga fram något. Jag kommer inte att begära en trejd. Jag är här för att spela och jag njuter av att vara en del av den här gruppen varje dag, sade Markström till Sportsnet.

När 34-åringen ställdes mot Devils tidigare i veckan stoppade han 37 av 40 skott när Flames vann med 5-3.