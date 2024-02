ANNONS

Det var klasskillnad mellan Sverige och Schweiz i den andra matchen av Beijer Hockey Games.

Ett ungt Schweiz med flera debutanter hade ingen chans mot ett Tre Kronor på toppnivå och Sverige vann matchen med 5-2.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter 4-1-segern mot Tjeckien i torsdags valde förbundskaptenen Sam Hallam att göra några förändringar i laget där bland annat debutanten Filip Larsson fick ta plats mellan stolparna i dagens match mot Schweiz.

Sverige kunde då ta en enkel seger och vinna med 5-2 efter att ha haft en 5-0-ledning halvvägs in i matchen.

Tre Kronor fick en drömstart på matchen då hemmasonen Joakim Nygård kom i ett friläge och kunde lägga in pucken mellan benen på den schweiziske målvakten Stéphane Charlin som också gjorde landslagsdebut.

Det var ett dominant Sverige under matchens 20 första minuter och efter lite mer än halva perioden kunde Luleåbacken Marcus Hardegård kliva fram och pricka in 2-0 för hans första landslagsmål i sin tredje match med Tre Kronor. Sverige fick chansen i powerplay ett par gånger i slutet av perioden och fick även utdelning vilket ledde till att Oscar Lindberg kunde peta in en retur för 3-0 med 15 sekunder kvar av första perioden.

Schweiziskt matchstraff – då utökade Sverige

I starten av den andra perioden fick Tre Kronor chansen till ett långt powerplay sedan Marc Marchon fick matchstraff för en tackling i huvudet på Oscar Lindberg. Det var dock ingen fara med Lindberg som kunde fortsätta spela och Skellefteåstjärnan kunde sedan spela fram till Malte Strömwall som gjorde 4-0 i slutet av PP-spelet.

Halvvägs in i mittperioden fick Sverige återigen spela powerplay och då kom även det tredje PP-målet då Jesper Frödén slog in en retur och ställningen var 5-0 innan halva matchen ens hade spelats.

Efter 5-0-målet slog Sverige av på takterna lite och Tre Kronor behöll sitt stora försprång efter två spelade perioder. Skotten var 17-8 efter 40 minuters spel.

I den tredje perioden slog Sverige av på takterna samtidigt som Schweiz kom ut bättre och fick även utdelning i powerplay då schweizarna kunde spräcka Filip Larssons nolla och reducera till 5-1. Det blev sedan 5-2 efter ett sent tröstmål av Schweiz.

Poängbäst i det svenska laget var Oscar Lindberg (1+1) samt Victor Ejdsell och Tim Heed (0+2)

Sverige ställs nu mot Finland i en “finalmatch” under söndagen för att avgöra vilka som vinner Beijer Hockey Games. Både Sverige och Finland har vunnit båda sina första matcher i turneringen och nationen som vinner i morgon kommer alltså oäven att ta hem turneringen.

Sverige – Schweiz 5–2 (3-0,2-0,0-2)

Sverige: Joakim Nygård, Marcus Hardegård, Oscar Lindberg, Malte Strömwall, Jesper Frödén.

Schweiz: Sven Senteler, Tino Kessler.

