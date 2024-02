MJÖRNBERG: De har all rätt att känna sig svikna av klubben

Trots att man satt sig i en position där man sportsligt ser ut att kunna konkurrera med de allra bästa under våren väljer Vimmerby att sälja en av sina bästa spelare till Hockeyallsvenskan. En back som dessutom är supporterspelare.

Fansen till Vimmerby har all rätt i världen att känna sig svikna av sin egen klubb.



Vimmerby har gått från klarhet till klarhet under säsongen och är Hockeyettans kanske allra mest konsekventa gäng. Laget spelar en vägvinnande hockey som mycket väl skulle kunna ta föreningen till en efterlängtad kvalserie...om inte mer än så.



Ändå väljer man att sälja av sin bäste back Oskar Lindgren till tröstlösa identitetshaveriet Tingsryd i Hockeyallsvenskan.



Det ryktas att det är fina pengar inblandade. Ett erbjudande som det kan vara svårt för en Hockeyettan-klubb att tacka n