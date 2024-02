ANNONS

Toppmöte i HockeyAllsvenskan mellan Brynäs och Djurgården.

Då kunde Brynäs vinna med 4-3 efter straffläggning sedan debutanten Simon Robertsson och målvakten Damian Clara blivit två av hjältarna.

– Jag är jätteglad att ha honom här, säger Niklas Gällstedt om Robertsson till TV4.

Ettan mot tvåan i HockeyAllsvenskan ställdes mot varandra under onsdagskvällen då Djurgården reste till Gävle för toppmatchen mot Brynäs. Djurgården hade vunnit två av de tre första matcherna lagen emellan – men nu jämnades det ut.

Brynäs lyckades nämligen ta två poäng mot Djurgården efter att ha vunnit matchen med 4-3 via straffläggning.

Djurgården inledde matchen starkt och var framför allt effektiva i powerplay. Efter knappt sju minuters spel kunde nämligen Djurgården ta ledningen sedan Brynäs misslyckats med en rensning och Axel Andersson skickat in pucken från blålinjen bakom Brynäskeepern Damian Clara.

– Jordie Benn ska stå för tyngden men då kan man inte lägga en backhand så där. Antingen måste låsa fast pucken eller så lägger du ut den hårt. Det går inte att lägga en sådan blöt backhand. Man kan inte ge bort det så, säger TV4-experten Mikael “Daggen” Eriksson i sändningen.

Djurgården öppnar målskyttet i power play 🚨 pic.twitter.com/0dZyNxh5d1 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 7, 2024

Sex minuter senare var det dags igen. Ett nytt powerplay för DIF – och ett nytt backmål. Den här gången var det Kevin Karlsson som klev upp och blev målskytt och det stod 2-0 till bortalaget.

Brynäs repade sig dock och fick en reducering genom Jack Kopacka med bara tio sekunder kvar och det var 1-2 efter 20 spelade minuter.

– Vi kommer ut bra den här perioden. Vi har haft lite strul med starterna på bortaplan men nu tycker jag att vi gör det jävla bra. Det är synd bara att de får in ett mål där sista tio sekunderna, säger målskytten Axel Andersson till TV4 i pausen.

Kaptenen kvitterade för Brynäs: “Ett av mina snyggaste”

Brynäs drabbades av ett bakslag då Simon Bertilsson klev av och inte återvände till spel i den andra perioden. Det blev sedan mer kamp och fysiskt spel i mittperioden.

Bland annat åkte Brynäsdebutanten Simon Robertsson på en tackling från Djurgårdens nyförvärv Jakob Ragnarsson som tog högt upp. Robertsson var omtöcknad efteråt, började blöda i ansiktet och gick ut i omklädningsrummet. Det blev ingen utvisning för tacklingen och Robertsson kunde återvända till spel senare i perioden.

Brynäs lyckades kvittera och återigen kom det via ett sent mål. Johan Larsson höll sig framme vid mål och kunde peta in en retur för 2-2 med då endast 46 sekunder återstod av perioden.

– Det är ett riktigt snyggt mål, ett av mina snyggaste. Nej, det var lätt att slå in den där, säger kapten Larsson och fortsätter:

– Jag tycker att det är en ganska bra match. Vi måste försöka hålla oss ifrån utvisningsbåset för vi har matchen när det är fem-mot-fem.

Johan Larsson stöter in pucken - Brynäs har kvitterat i seriefinalen 💥 pic.twitter.com/434TO5WoYE — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 7, 2024

Simon Robertsson målskytt i Brynäsdebuten

I den tredje perioden kunde Djurgården återta sin ledning genom Olle Liss men glädjen skulle vara kortvarig för bortalaget. Simon Robertsson skulle nämligen bli målskytt i sin första match för Brynäs då han skickade in 3-3 bara 53 sekunder efter målet av Liss.

Trots chanser för vardera lag så blev det inga fler mål och det skulle krävas förlängning för att skilja lagen åt. Brynäs fick chansen att spela powerplay i övertiden men lyckades inte göra mål. Wiktor Nilsson hoppade in på isen direkt från utvisningsbåset och fick ett friläge men han träffade då stolpen. Det var den bästa chansen i förlängningen och i stället blev det straffläggning som skulle avgöra toppmötet.

Lånet från Hockeyettan, Carl Lidö, fick chansen mellan stolparna för Djurgården i kvällens match och stod för en storstilad insats då han räddade 36 av 39 skott – men det räckte inte till seger.

Målskytt i debuten 💥 Simon Robertsson kvitterar för Brynäs! pic.twitter.com/nvQJtJMbX2 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 7, 2024

Miks Indrasis gjorde mål på Brynäs första straff medan Djurgården missade alla sina tre straffar och Brynäs kunde därmed ta bonuspoängen. Efteråt valde tränaren Niklas Gällstedt att hylla Simon Robertsson.

– Fantastisk energi. Det var en bra injektion för oss. Det är en härlig kille som bara sitter, ler och vill komma in på isen. Han har bra skott vilket vi fick se och jag är jätteglad att ha honom här, säger Gällstedt till TV4.

Brynäs drygar därmed ut sin serieledning i HockeyAllsvenskan då de nu är sex poäng före Södertälje, AIK och Djurgården som alla har 76 poäng.

Brynäs – Djurgården 4–3 SO (1-2,1-0,1-1,0-0,1-0)

Brynäs: Jack Kopacka, Johan Larsson, Simon Robertsson, Miks Indrasis (avgörande straff).

Djurgården: Axel Andersson, Kevin Karlsson, Olle Liss.

TV: De bästa "mitt i säsongen-värvningarna" i svensk hockey