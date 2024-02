ANNONS

Färjestad-backen Mikael Wikstrand är borta från spel på grund av skada och har varit det sedan säsongen 2021/22. Nu är backen aktuell för en tränarroll i Forshaga, rapporterar NWT.

Färjestadbacken har varit med runt Forshagas tränarstab för att lära sig hur de arbetar.

– Han var med och hängde runt laget lite igår för att se hur det ser ut och hur det fungerar. Vi ska fortsätta prata med varandra så får vi se vad som händer, säger Christer Larsson, som är ordförande i Forshaga till NWT.

“Det skulle vara en fullträff”

Forshaga har just ju en huvudtränare och två assisterande, men öppnar för möjligheten att ta in en till assisterande. Christer Larsson berättar att få in en person som Wikstrand med hans erfarenhet och meriter hade varit nyttigt för klubben.

– Vi har ett ungt lag och jag tror medelåldern för våra backar börjar krypa under 20 år. Det skulle vara en fullträff för att kunna fortsätta utveckla våra unga spelare, säger han till NWT.

Drömmer om comeback

På grund av skadan som har hållit honom från spel de senaste två säsongerna, går mycket av Wikstrands tid till rehabträning. Men han berättar för NWT att han fortfarande drömmer om att kunna komma tillbaka och spela igen.

“Jag kör fortfarande rehab och hoppas på comeback. På fritiden hittar jag på olika saker och Christer Larsson samt Forshaga har tagit emot mig på ett proffsigt och välkomnande sätt för att hjälpa till/lära mig nya saker”, säger han i ett sms till NWT.

Mikael Wikstrand spelade senast i SHL säsongen 2021/22,och gjorde då 16 poäng på 48 matcher och vann SM-guld med Färjestad. Han har under sin karriär också meriter från landslagsspel, där han bland annat var med i OS 2018 och dessutom vann VM-guld samma år.

