Hockeysverige.se och dess ägarbolag Better Collective Sweden kan i dag presentera ett starkt nyförvärv. Innan årets deadline för övergångar har vi äran att välkomna Christian ”Fimpen” Eklund till familjen som innehållskapare för sociala medier i alla Hockeysveriges kanaler.

– Jag tillbringar ändå så mycket tid på hockeysverige.se så jag kan lika gärna jobba för dem, säger ”Fimpen”.

Som ishockeyspelare är han mest känd för sina tio säsonger som hårt jobbande forward för Djurgården i Elitserien och Hockeyallsvenskan. Efter karriären har Christian “Fimpen” Eklund utmärkt sig framför kameran och blivit en synnerligen populär figur på sociala medier. Hans upptåg i serien ”Fimpens resa” har setts av hundratusentals svenskar på YouTube och i sociala kanaler.

Nu tar han nästa steg i karriären och blir en del av Better Collective Sweden, där hockeysverige.se ingår tillsammans med systersajterna SvenskaFans, FotbollDirekt och InnebandyMagazinet.



– Jag älskar att göra content och vill göra mer content. Better Collective är ett bolag som är framåtlutat, nyfiket och har mycket roligt på gång. Här får jag möjligheten att komma ut bredare än tidigare och det känns som en väldigt spännande och rolig utmaning, säger ”Fimpen”.

Uffe Bodin, Head of Sports Media på Better Collective Sweden, ser ”Fimpen” som en drömvärvning:

– Vi har under en längre tid fört en dialog kring att hitta på något tillsammans. Att nu förverkliga det samarbetet känns otroligt tillfredsställande. ”Fimpen” är en underhållande lagspelare som kommer att ge oss en extra dimension i våra sociala kanaler och på vår YouTube-kanal FanTV.

Reser till Boston för att spela mot legendarer

Vad är det då ”Fimpen” kommer att göra?



– Mitt mål är att skapa engagerande innehåll och försöka underhålla besökarna på mitt eget speciella sätt, med glimten i ögat, berättar han och avslöjar att det finns ett spännande projekt inplanerat.

– I mars drar jag till Boston för att spela uppvisningsmatch mot Bruins alumnilag, med spelare som Bobby Orr, Ray Bourque och Zdeno Chára. Därifrån kommer det att komma en hel del roliga grejer med båda äldre spelare och de som lirar i NHL nu.

Vad kännetecknar bra content för dig?

– Jag vill att det ska vara intressant men samtidigt ha en stadig dos av humor. Det ska inte liknas vid vanlig journalistik, utan om jag träffar någon som jag intervjuar får den personen räkna med att få besvara en helt annan sorts frågor än de normalt sett skulle få göra.

Var har du varit som bäst – på isen eller framför kameran?

– Jag vill säga på isen, men jag är rätt säker på att både statistiken och de flesta fansen skulle säga att det är framför kameran. Det verkar vara lättare att få views än poäng (skratt).