Axel Jonsson Fjällby offras när stjärnan Mark Scheifele är tillbaka från skada.

Winnipeg Jets meddelar nämligen att svensken placeras på waivers.

Den senaste tiden har Winnipeg Jets varit utan en av sina bästa spelare då Mark Scheifele har varit skadad.

Men nu är stjärnan tillbaka och gör comeback i natt – och det innebär att en svensk offras för att göra plats åt Scheifele.

Winnipeg meddelar nämligen att Axel Jonsson Fjällby placeras på waivers i samma veva som Mark Scheifele aktiveras från skadelistan. Alla de 31 andra NHL-lagen har då chansen att göra anspråk på Jonsson Fjällby under det kommande dygnet. Om inget lag har valt att hugga på “AJF” om 24 timmar så kommer han att skickas ner till farmarligan AHL.

