Mattias Samuelssons säsong är över. Den svenskamerikanska backen har åkt på en skada och ska opereras.

Mattias Samuelsson, son till Kjell Samuelsson, har spelat färdigt för den här säsongen. Det blev en halv säsong, närmare bestämt 41 matcher, för backen.

Buffalo Sabres meddelade nämligen under söndagskvällen att 23-åringen har drabbats av en skada som kommer hålla honom borta från spel under resten av säsongen. Det eftersom en operation kommer krävas.

Mattias Samelsson requires surgery and will miss the remainder of the season due to an upper-body injury.



Wishing you a speedy recovery, Sammy 💙 pic.twitter.com/NrJaWba7bl