Toronto får troligen vänta ett tag till innan Joseph Woll tar plats mellan stolparna.

Enligt Leafs coach Sheldon Keefe, är Woll inte ens nära.

Joseph Woll hann med 15 matcher i inledning av NHL-säsongen innan olyckan var framme. Nu har målvakten varit borta från spel sedan 7 december då han vrickade fotleden, men ändå ser Toronto Maple Leafs ut att få vänta ett bra tag till innan han är tillbaka i spel.

25-åringen var på is under All Star-uppehållet och väntas vara tillbaka i träning med laget i veckan, men ändå menar coachen Sheldon Keefe att Woll “inte är i närheten av speltid”. Detta rapporterar TSN.

Detta blir en ny vändning i den målvaktssaga som pågått i klubben under säsongen. Woll tog förstaspaden i inledningen av säsongen då Ilya Samsonov haft det tufft att hitta formen. Sedan dess har Samsonov hittat form igen och format ett målvaktspar med Martin Jones.

Tidigare har svenske Dennis Hildeby kallats upp för att täcka upp på målvaktssidan i Toronto, men han skickade snabbt ner igen efter ett kort inhopp på bänken.

Utöver denna nyhet står det även klart under måndagen att forwarden David Kämpf kommer bli borta under veckan. Därmed missar han de tre kommande mötena.

