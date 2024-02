ANNONS

Markus Näslund var kvällens huvudperson i Örnsköldsvik. En av svensk ishockeys stora förärades med sin tröja i taket på Hägglunds Arena. Sen förlorade MoDo med 6-0 mot Färjestad.

MoDo valde inför matchen mot Färjestad att hylla en av de stora produkterna från klubben. Markus Näslund.

Legendaren gjorde fyra säsonger i klubben innan han åkte över till NHL och blev där en av Sveriges bästa spelare genom alla tider. Den gamle forwarden spelade över 1 000 matcher för Vancouver Canucks, där han också är en legendar.

Det blev också spel i Pittsburgh Penguins och New York Rangers.

När han sedan vände hem till Sverige föll valet, föga förvånande, på MoDo. Säsongen 09/10 var den sista i klubben och karriären. Då blev det 29 poäng på lika många matcher.

För Tre Kronor spelade Markus Näslund fyra VM-turneringar och ett OS. På dessa blev det tre medaljer. Ett VM-silver och två VM-brons.

Bröt en 19 (!) matcher lång torka

Nu gör han bland annat Peter Forsberg, Niklas Sundström, Magnus Wernblom, Mattias Timander och flera andra legendarer sällskap i taket.

Men ceremonin såg inte ut att ha väckt MoDo:s lag mot Färjestad. För det tog bara en minut så låg man under med 1-0 när Joel Nyström prickade in pucken. Per Åslund utökade till 2-0 strax därefter och Färjestad tog med sig en tvåmålsledning från den första akten.

Efter en mållös andraperiod kom 3-0 i den tredje perioden när gästerna fick chansen i spel fem mot tre. Det var då Michael Lindqvist som gjorde sitt första mål på 19 matcher. Och så klart var det även samma Lindqvist som gjorde 4-0 i det efterföljande fem mot fyra-spelet.

Joel Kellman satte sedan dit 5-0 innan Jérémy Groleau drog in sexan med bara minuter kvar för att strö lite extra salt i såret.

