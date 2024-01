ANNONS

Förbundskaptenen Ulf Lundberg har tagit ut den nya truppen för Damkronorna som ska spela turnering i Tjeckien.

Noterbart är att inte en enda debutant tar plats i truppen.

– Det är nog första gången i någon av mina trupper under de här fyra åren, säger Lundberg till hockeysverige.se.

Idag presenterade Ulf Lundberg truppen som kommer att spela en femnationersturnering i Tjeckien med start sjunde februari. Efter pressträffen satte hockeysverige.se sig ner med förbundskaptenen för en intervju om truppen och tankar inför turneringen.



Målvakter: Emma Söderberg, Ida Boman Tindra Holm.

– Alla tre har presterat väldigt bra. Vi vill ha tre målvakter i sista turneringen innan VM. Det finns fler som är där och tampas, vilket är jättekul, berättar Ulf Lundberg och fortsätter:

– Till exempel Ebba Svensson Träff. Vi hade en målvaktsmatch härom kvällen, Djurgården (Boman) mot Linköping (Svensson Träff). Båda har gjort det superbra.

– Det finns några ytterligare, men sett till vad dom presterat är det här en bra trio. Det kommer vara tävling om vem som ska stå, men också en tävling in mot VM.



Kommer alla tre målvakterna få spel tid i den här turneringen?

– Ja, det kommer alla tre få.

Ida Boman får fortsatt förtroende i Damkronorna. Foto: Ronnie Rönnkvist

Backarna: “Ger en dimension i vårt spel”

Backar: Linnéa Andersson, Nathalie Lidman, Mira Jungåker, Emma Forsgren, Mina Waxin, Maja Nylén Persson, Anna Kjellbin.

– Vi har inte många rightare på forwardssidan, men på backsidan finns det en del. Det ger en dimension i vårt spel som är bra. Naturligtvis när vi ska sätta ihop ”special teams”, men också i fem mot fem-spelet.

– Motståndarna har fått väldigt svårt i sina urspel i sina spelvändningar då vi håller ihop spelet så bra som vi gör. Också vid avvägningarna då backarna är involverade i anfallsspelet, att vi tar oss lättare in på insidan.

– Det är ett gäng som har defensiv styrka, men dom också kan bidra i anfallsspelet.

Mina Waxin är en av backarna som tar plats i truppen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Forwards: “Stor vilja att vi ska ta bättre betalt”

Forwards/Centrar: Hilda Svensson, Wilma Sundin, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Celine Tedenby, Lova Blom, Hanna Thuvik, Thea Johansson, Ebba Hedqvist, Lina Ljungblom, Mira Hallin, Nicole Hall, Felizia Wikner-Zienkiewicz.

– Det finns flera centeralternativ. Det är också så jag bygger från början, att jag tittar på centrallinjen. Det finns i Sara Hjalmarsson, Celine Tedenby, Ebba Hedqvist och Lova Blom. Även Hilda Svensson kan spela center, men vi kommer använda henne som ytterforward.

– Nu har vi inte fått besked om det är några powerbreaks. Vi hade två per period senast i Falun och vi har tre per period i mästerskapen. Det ger en rätt stor skillnad i matchningen med tre 70 sekunders powerbreak kontra att man går på och spelar hela tiden.

– Vi klarar av att både spela på fyra kedjor, naturligtvis med matchning vid offensiva och defensiva tekningar, men också att spela på färre folk och färre forwards när vi behöver jaga eller är i utsatta lägen.

– Jag tycker att det finns en spets och en stor vilja att vi ska ta bättre betalt. Klart att spelarna känner då vi har mycket tid i anfallszonen och puck att vi behöver öka effektiviteten. Mål är ändå tveklöst den största injektionen.

Sofie Lundin är uttagen återigen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har störst förväntningar på prestationen eller resultaten?

– Om vi presterar som vi vet att vi kan kommer det ge bra resultat. Vi bygger hela tiden med beteenden. Rätt beteenden vid rätt tid är det som kommer ge resultat.

– Vad ska vi gå tillbaka till om det kärvar lite? Vi kan inte titta på resultat och så vidare. Man kan ligga under med 2-0 i en match där man spelar jättebra, så tillbaka till ens egna beteenden som vi tidigare visat kan ge segrar.

– Jag förväntar mig många bra prestationer från spelare för det är en kamp om VM-platserna, så det ska bli superintressant.

Inga debutanter: “Första gången”

Ni har inga debutanter med er till Tjeckien…

– Nej, men det är nog första gången i någon av mina trupper under de här fyra åren.



Hade det inte varit idé att testa någon eller några nya i den här turneringen?

– Nu är det redan många som har testats om. Vi har 16 00-ister, tre 06:or, någon 05:a, 04:a och så vidare. Dessutom är det är fler som står och bankar på dörren.

– Jag är oerhört glad över att dom inte vill något hellre än att spela i Damkronorna. Vi har ett väldigt ungt lag och det som gjordes i Falun, vilket faktiskt var strongt, ska premieras.

Beskedet om veteranbacken: “Spelar efter resurserna”

Johanna Fällman har fått stort förtroende och gjort det mycket bra för PWHL New York, är hon en av spelarna som är aktuell för spel i Damkronorna igen?

– Jag har sett fyra av lagen där borta. Och det är jättekul för Johanna. Hon sken som en sol efter matchen mot Boston när jag var nere i katakomberna i Tsonga Center.

– Just det här att hon tagit chansen. Hon tog sig in på tryout, hade inget att förlora, tog plats bland sju backar och gjort det bra. Johanna spelar efter resurserna. Hon säger själv att hon fått en nytändning samtidigt som hon klarar av att spela enkelt och så vidare.

– Vi har en konkurrens i Damkronorna och det finns andra spelare som också är utanför den här truppen, men är jätteduktiga. Det är också så det ska vara i ett landslag.

Johanna Fällman med Damkronorna på OS 2022. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Har du ögonen på Johanna Fällman?

– Absolut. Jag hade bland annat med Johanna i OS och även tidigare.



Har du fått några nej tack?

– Nej, det har jag inte.

