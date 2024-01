ANNONS

En av Sveriges största genom tiderna på damsidan är Pernilla Winberg. Som spelare var hon en poängstark forward – nu har ikonen tagit plats som tränare för Boston i den nystartade proffsligan PWHL.

– Kan jag bana väg för andra känns det väldigt stort, säger 34-åringen till Hockeysverige.se.

När nya PWHL-ligan startades upp i Nordamerika fick två svenska spelare plats. Emma Söderberg tog plats i Boston medan Johanna Fällman fick dressa New Yorks matchtröja. Lite i skymundan plockade ligan in en av Sverige bästa spelare genom alla tider, Pernilla Winberg, som coach för Söderbergs Boston.

– Jag fick ett samtal från headcoachen, Courtney Kessel. Hon frågade om jag hade intresse av att komma över, berättar Pernilla Winberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Hon trodde att jag skulle passa bra att jobba med henne. Jag fick ta mig en funderare på alla mina jobb, om det skulle passa in. PWHL är det första professionella ligan och det var bra förutsättningar både för mig och spelarna.

– Att få vara en del av den resan, det fanns inte att jag skulle tacka nej, vilket även alla mina arbetsgivare sa. Då hoppade jag på det.

I vad låg utmaningen för dig?

– Framför allt att då jag hade en stabil hemmaplan med jobben jag hade, att då flytta över till USA igen…

– Jag har gått på college i USA under fyra år, men det är ändå tio år sedan jag var här.

– Att sedan vara här med bästa spelarna i världen och då kunna bidra så bra som möjligt direkt var också något jag tänkte på. Det var mycket att packa väskorna, åka över samtidigt som jag visste att det skulle bli en omställning.

– Ligan och allt var nytt och att få vara med att bygga upp den… Klart att jag visste att det skulle bli mycket då jag väl kom över.

– Det var många tankar, men att få den här chansen är få förunnat. Om jag kan bana väg för andra tränare, framför allt kvinnliga tränare i Sverige, tänkte jag att jag behövde ta den här chansen, men också för min egna utveckling.

En tuff bit att lämna för Pernilla Winberg var jobbet som assisterande coach för U18-landslaget.

– Ja, det tyckte jag verkligen. Vi hade ett riktigt stark lag och att få jobba nära dom här tjejerna som kommer ha en fin framtid, är grymt skickliga spelare, att få vara med på deras resa och utveckling har varit väldigt givande för mig själv.

– Klart att det var tufft att inte vara med på (U-18) VM. Jag hade velat vara med där för att stötta och vägleda tjejerna på plats. Att inte kunna vara med under slutet av den här säsongen var ett tufft beslut att ta för mig.

– Jag har verkligen gillat att jobba med dom grymma tjejerna. Det var faktiskt ett av de tuffaste besluten.

Vad är din roll i Boston?

– Jag jobbar mest med forwards och powerplay.

"Häftigt att kunna spendera all tid på hockeyn

Har det varit en stor omställning jämfört med att vara assisterande förbundskapten för U18-landslaget?

– Ja, det tycker jag. Vi jobbar med bästa spelarna i världen. Klart att det är en omställning att vägleda dom tjejerna på rätt sätt eftersom dom själva är så pass kunniga.

– Sedan är det ett dagligt arbete. Vi måste anpassa oss utefter vilket motstånd vi möter. Det är två matcher i veckan, mycket video och hela den delen. Jag har kunnat jobba 100 procent professionellt, vilket vi inte har gjort tidigare i och med att möjligheterna inte funnits. Här är det maximerat i allt för att vi ska få ut den bästa prestationen av varje spelare.

– Det är en liten omställning på så vis, men också lärorikt för mig att jobba kring kanadensiska landslagstränare, se hur dom jobbar och professionella dom är. Kessel är assisterande i Kanadas A-landslag. ”Stef” (Stefanie Keough), som är backcoach, är assisterande i Kanadas U18-landslag.

Känns det som en lyx att få chansen att vara heltidsanställd tränare?

– Ja, väldigt lyxigt att ha bra förutsättningar för att kunna prestera som tränare. Det gör mycket.

– Som spelare är man van vid att ha jobb vid sidan och många tränare i Sverige har också jobb vid sidan om. Nu har jag möjligheten att vara tränare till 100 procent.

– Vi tränar på morgonen, har fys, video, mental träning… Tjejerna får även frukost och lunch på hallen. Det är häftigt att bara kunna vara i hallen och spendera all tid på hockeyn.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Emma Söderberg.

Pernilla Winberg är, som sagt var, inte ensam svensk i Boston. I laget spelar även Emma Söderberg. Deras första möte i USA var lite komisk.

Emma Söderberg till hockeysverige.se:

– Det där var så konstigt. Klubben hade inte lagt ut något ännu om att hon var sajnad. Sedan gick jag ut på en ”skill-träning” och skulle hälsa på nya coachen. Först hälsade jag och sedan såg jag att det var Pernilla (Skratt) och jag hade verkligen ingen aning om att hon skulle vara där. Det var såklart jättekul och nu får jag snacka lite svenska då och då.

”Ja, jo, jag känner dig…”

Pernilla Winberg:

– Jag tror att hon blev paff när hon såg mig på isen och förstod nog inte att det var jag som stod där. Det var ganska roligt eftersom hon introducerade sig med ”my name is Emma”, med engelsk accent. ”Ja, jo, jag känner dig”, skrattar Pernilla Winberg.

Är lagen i ligan mycket bättre än topplagen i SDHL?

– Ja, det skulle jag vilja säga. Alla matcher har varit jämna och det är bästa spelarna i världen som möts. Det är amerikansk och kanadensisk landslagsklass på varje match där ute. Dessutom ett väldigt fysiskt spel.

– Kvalitén på passningarna och skotten är extremt hög. Det är dessutom en liten rink så allt går mycket snabbare här än vad det gör på hemmaplan.

Skulle svenska toppspelarna klara sig bra i ligan?

– Ja, men också beroende på vilken spelartyp man är, roll man får, lag det är och hur man passar in. Det är en väldigt fysiskt och snabb hockey så jag tror att våra toppspelare skulle passa in bra här borta. Speciellt med deras skicklighet.

– Sedan är det en anpassning till liten rink. Det är ett litet annorlunda spel som man måste anpassa sig till.

Hyllningen: “Gjort det extremt bra”

Pernilla Winbergs Boston har mött Johanna Fällmans New York i en match så här långt.

– Jag tycker att hon gjort det extremt bra. Hon är en fysisk spelare som spelar smart och får också mycket istid och tillit från coachen att spela sitt spel.

– Hon passar på liten rink och har, som sagt var, gjort det bra. En defensiv back som är väldigt fysisk. Jag är imponerad av hennes början av säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Johanna Fällman.

Hur är intresset för laget i Boston?

– Det är stort. Att som Boston vara med i den första professionella ligan har gjort att man fått en stor stöttning och att det är något viktigt. Vi har mellan fyra, fem tusen på läktaren per match och det är ett bra tryck.

– Jag tycker att alla lagen har haft väldigt mycket i fans. Uppe i Kanada har det varit upp emot 10 000 åskådare på vissa matcher. Stöttningen runtomkring har varit enormt stort.

Är det här en riktig satsning på en tränarkarriär från din sida?

– Så här långt trivs jag riktigt bra. Att få den här chansen kommer att betyda jättemycket för mig och min utveckling. Att få göra det här på riktigt. När jag väl gör någonting så vill jag göra det helhjärtat.

– Kan jag bana väg för andra känns det väldigt stort. Förhoppningsvis är det en riktig satsning från min sida. Det är vad jag kan säga nu i alla fall, avslutar Pernilla Winberg med ett skratt.

TV: Jesper Bratts snyggaste mål 23/24