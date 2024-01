William Nylander, Elias Pettersson, Filip Forsberg, Rasmus Dahlin och Elias Lindholm var redan uttagna. Nu får de sällskap av ytterligare en svensk på NHL All-Star Game i Toronto. Under tisdagen blev det klart att Jesper Bratt kallas in till festligheterna.

Det är en skada på radarpartner i New Jersey Devils, Jack Hughes, som gör att Jesper Bratt kallas in till All-Star Game i Toronto.

Hughes, som skulle vara kapten för ett av lagen tillsammans med sin storebror Quinn Hughes, har inte spelat match sedan 6 januari och är fortfarande inte i speldugligt skick på grund av en överkroppsskada.

Jesper Bratt is replacing injured #NJDevils teammate Jack Hughes for the NHL's All Star Game.



Mat Brazal is taking Hughes' spot in the 12-man skills competition.