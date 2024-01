ANNONS

Joel Lassinantti har numera rekordet för flest nollor någonsin i SHL:s grundserie.

Han tog då rekordet från tidigare stormålvakten Fredrik Norrena och för hockeysverige.se ger nu Norrena sin syn på att hans rekord är slaget.

– Han var en som jag förstod skulle vara och nosa på rekordet förr eller senare, det är bara att gratulera Joel, säger finländaren.

Igår när Luleå slog Växjö med 2-0 slog Joel Lassinantti Fredrik Norrenas rekord i antalet nollor i SHL/Elitseriens grundserie. Med sin 41:a nolla tog han steget förbi tidigare finska stormålvakten. Norrena som idag är J20-tränare i TPS.

– Första sex åren var jag målvaktstränare/assisterande tränare i A-laget. Sedan gick jag ner ett år som assisterande på J20. Sedan blev jag huvudtränare för det laget, berättar Fredrik Norrena då hockeysverige.se får en intervju med honom dagen efter att hans rekord är slaget.

– Jag följer svensk hockey så mycket jag hinner och vet ungefär vad som händer där. Förra säsongen var jag dessutom assisterande tränare för tjeckiska landslaget tillsamman med (Kari) Jalonen. Då följde jag mer med i och med att jag var mer involverad i seniorhockeyn. Självklart följer jag via webben och text-TV resultaten, läser nyheterna, vet vilka som går bra.

– Lite extra följer jag såklart LHC (Linköping). De verkar ha tagit nästa steg och har också många unga bra spelare. Jag vet vad som händer, men är såklart mest insatt i mitt egna jobb.

“Tycker att mest antal nollor i SHL ska tillhöra en svensk målvakt”

Har rekordet med antal nollor i grundserien betytt något speciellt för dig?

– Visst är jag glad och stolt att fått spela i bra lag med bra försvarsspel, men också att jag själv har lyckats.

– Jag har ändå spelat mindre än hälften av min karriär i SHL och Elitserien. På så sätt är jag överraskad över att jag haft det här rekordet så pass länge. Rekord är till för att slås och jag tycker att mest antal nollor i SHL ska tillhöra en svensk målvakt.

Fredrik Norrena spelade nio säsonger i Elitserien/SHL. Foto: Bildbyrån

Kan du dra dig till minnes någon match där du hållit nollan och som var lite speciell för dig?

– I efter hand är det här en rolig historia. Jag spelade en av mina bästa grundseriematcher någonsin med Växjö borta mot Skellefteå. Det här var sista året i Sverige.

– Det hade varit lite dramatik då jag hade fått gå från LHC efter att vi haft en tuff säsong. Jag gick direkt till Växjö. Det var en lördag som jag höll nollan i Skellefteå och en match där jag var riktigt inne i zonen.

– Nästa tisdag spelade vi borta mot LHC. Det här var min första match i Linköping efter att jag hade få gå. Jag fick ett jättefint mottagande av publiken och man vecklade ut ett långt plakat ”Tack för allt” och så vidare.

– Jag hade spelat bra under lördagen och det kändes fortfarande riktigt bra. Sedan förlorade vi med 9-3, skrattar Fredrik Norrena.

– Jag vet inte vad som hände för det kändes helt okej, men alla skott gick. Jag var en sådan som vägrade gå ut. I mitten av andra perioden, efter att jag släppt in fyra eller fem mål, vägrade jag byta ”Oavsett om jag släpper in 100 puckar vägrar jag byta ut mig själv”.

– Det kan vara stora kast emellanåt i hockeyn. Sedan studsade jag tillbaka en vecka senare, men det är ett av minnena jag har från alla mina nollor.

“Det är bara att gratulera Joel och önska honom att hålla många fler nollor”

Att det blev just Joel Lassinantti som slog rekordet är något som gläder Fredrik Norrena.

– Jag tror inte att jag spelat mot honom eftersom han kom fram lite efter mig. Däremot har jag sett honom spela både i Luleå och landslaget.

– Han var en som jag förstod skulle vara och nosa på rekordet förr eller senare. En bra duktig europeisk målvakt. Han är minst lika duktig som NHL-killarna, men kanske att storleken är det som lite sätter käppar i hjulet för honom.

– En jätteduktig målvakt med bra spelarsinne som verkar vara en vinnartyp. Det är bara att gratulera Joel och önska honom att hålla många fler nollor. Ett stort grattis. Jag är glad att få innehaft rekordet så länge. Det är ändå över tio år sedan jag stack från SHL och efter en säsong hemma lade av min karriär.

– Som jag sa tidigare tycker jag att det är ett rekord som en svensk målvakt ska ha och nu har han det.

Joel Lassinantti har nu flest nollor i SHL:s historia. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

När ser vi dig tillbaka i svensk hockey, men då som ledare?

– Om ett drygt år går mitt kontrakt ut med TPS. Kanske efter det (skratt). Skämt åsido, jag trivs jättebra med det jobb jag har i TPS. Jag har försökt bygga upp min tränarkarriär här i lugn och ro samtidigt som jag skaffat mig erfarenheter.

– Det har varit lärorika år i J20, men efter nästa år då mitt kontrakt går ut vill jag vidare uppåt mot ”Pro-världen”. Om det skulle vara i Sverige, Finland eller någon annanstans i världen har inte så stor betydelse.

– Familjesituationen är också bra på så sätt. Yngsta dottern är halvvägs ut genom dörren och äldsta barnen är fullvuxna, avslutar Fredrik Norrena.

TV: Henrik Lundqvists bästa räddningar i NHL-karriären