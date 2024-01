Victor Söderström spelade för Arizona Coyotes i natt, hans första NHL-match på nio månader.

Men nu skickas den svenske backtalangen ner till AHL direkt igen.

Tidigare i veckan kallades Victor Söderström upp till NHL för första gången den här säsongen och under lördagsnatten fick han göra sin första NHL-match sedan april 2023.

Söderström noterades då för 13:20 minuters istid och delade ut en tackling när Arizona Coyotes förlorade med 3-1 mot Carolina Hurricanes.

Säsongsdebuten i NHL blir också den enda matchen som 22-åringen får göra med “Yotes” för den här gången. Direkt efter nattens match meddelar klubben nämligen att Söderström skickas tillbaka ner till AHL omgående.

ROSTER MOVES



The Coyotes have assigned F Justin Kirkland and D Victor Soderstrom to the Tucson Roadrunners (AHL)