Owen Tippett har fått ett genombrott sedan flytten till Philadelphia Flyers.

Nu belönas 24-åringen med ett jättekontrakt med Flyers för de kommande åtta åren.

2022 trejdades Owen Tippett till Philadelphia Flyers från Florida Panthers i “Claude Giroux-trejden”.

Sedan dess har den unge forwarden fått sitt genombrott på NHL-nivå och börjat etablera sig som en toppforward för Flyers. I fjol gjorde han 27 mål och 49 poäng på 77 matcher och den här säsongen har Tippett gjort 18 mål och 30 poäng på 46 matcher.

Han trendar därmed mot 31 mål och 52 poäng på 79 matcher med nuvarande poängsnitt.

Nu belönas då 24-åringen med ett jättekontrakt som håller kvar honom i Philadelphia till 2032. Det nya avtalet gäller i åtta år med en lön på 6,2 miljoner dollar (cirka 64,7 miljoner kronor) per säsong. Det totala kontraktsvärdet är därmed 49,6 miljoner dollar (cirka 517,3 miljoner kronor).

Han kommer alltså att tjäna drygt en halv miljard på det nya kontraktet.

Sounds like Owen Tippett's new extension with #Flyers is 8 years x $6.2 million = $49.6 million. #LetsGoFlyers