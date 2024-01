ANNONS

Örebro i dålig form och Frölunda i bra form.

Då vinner krislaget Örebro med 2-1 efter att ha brutit den rekordlånga måltorkan och ta tre livsviktiga poäng.

– Jag tycker att det var solklart att pucken gick in men det känns som att hela arenan missade det, säger matchhjälten William Wikman.

Örebro sparkade tränaren Johan Hedberg och plockade in Niklas Eriksson i båset igen men tränarbytet gav ingen effekt då laget nollades i två raka matcher efter bytet.

Inför kvällens match mot Frölunda hade Örebro inte gjort mål på 136 minuter och 37 sekunder – och den sviten förlängdes ännu mer innan Örebro till slut spräckte nollan.

Örebro skot matchens första skott och fick spela powerplay efter tre minuter men hemmalaget lyckades inte alls i PP utan i stället var det Frölunda som kunde utnyttja det läget.

Mathias Bromé tappade pucken till JVM-forwarden David Edstrom som vände på spelet helt på egen hand och sköt in 0-1 bakom målvakten Jhonas Enroth från en snäv vinkel.

– Det känns som att man åker runt och gömmer sig. Att en kille ska kunna hålla kvar klubben mot tre, det är jättedåligt. Edstrom gör det bra och den sitter rätt i krysset. Jag tycker Enroth ska ha den, han kan komma ut och täcka av mycket mer, säger TV4-experten Almen Bibic.

Tungt för Örebro! Edstrom sätter 1-0 för Frölunda pic.twitter.com/VAVeAw3ztR — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) January 23, 2024

Chansfattig match: “Ser slarvigt ut”

Skotten efter 20 minuter var 4-3 till Frölunda efter en händelsefattig period.

– Det är lite slarv och brist på självförtroende att vi inte vågar. Vi måste lita på att vi sätter passningen så blir det bättre. Nu blir det lite tveksamheter och då ser det slarvigt ut, säger Örebro-forwarden Emil Larsson.

I den andra perioden lyfte dock hemmalaget upp sitt spel och spelade mer intensivt men hade ändå riktigt svårt att komma till några bra målchanser. Frölunda skapade dock inte heller mycket utan det var en period med mycket kamp och lite spel.

Örebro vann skotten med 8-3 i mittperioden och efter 40 minuter hade det bara skjutits 18 skott av de båda lagen.

– Vi jobbar bra utan puck och spelar bra försvarsspel men jag tycker inte vi får igång vårt passningsspel. En fullträff för oss vore att fortsätta spela bra utan puck och spela bättre med pucken, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg i pausen.

Örebro bryter långa måltorkan – Wikman hjälte

I den tredje perioden var det återigen Örebro som tog tag i taktpinnen. Till slut kom då det efterlängtade målet för krislaget. Samuel Johannesson sköt ett skott från blålinjen och Robert Leino kunde peta in returen för 1-1 i matchen.

Örebros måltorka stoppade då på 186 minuter och 38 sekunder vilket är klubbens längsta svit utan mål sedan de gick upp till SHL 2013. Några minuter senare jublade Örebro igen men målet videogranskades.

William Wikman höll sig framme och slog in en retur på volley. Pucken gick då via Frölundamålvakten Lars Johansson och studsade sedan via innerribban och ut. Målet godkändes alltså och Örebro hade vänt matchen.

– Det är bra tennis av William Wikman men Lasse Johansson är ju nästan där, säger TV4-experten Almen Bibic.

Örebro bröt sin 186 minuter långa måltorka. Laget vände och vann mot Frölunda 🔥 pic.twitter.com/cv764wmMYA — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) January 23, 2024

Frölunda pressade på för en sen kvittering men Örebro kunde hålla undan och vinna med 2-1.

– Jag tycker att det är en av de bättre matcherna vi gjort på länge nu. Så det känns inte bara som en vinst utan något vi kan bygga vidare på också. Det är otroligt viktiga poäng för oss, säger Wikman till TV4 efteråt.

Örebro tar då en efterlängtad seger och kan skapa distans ner till lagen under.

Örebro – Frölunda 2–1 (0-1,0-0,2-0)

Örebro: Robert Leino, William Wikman.

Frölunda: David Edstrom.

