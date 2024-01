ANNONS

Timrå IK gör om i sin damverksamhet.

Tränaren och sportchefen Georgina Farman får sparken då Timrå skriver på sin hemsida att det är “på grund av förbrukat förtroende i klubben”.

Timrå IK ligger sist i HockeyAllsvenskan Norra med sju förluster, noll poäng och –56 i målskillnad på sju matcher så här långt.

Nu väljer då föreningen att agera genom att tränaren/sportchefen Georgina Farman får sparken och Timrå skriver att det beror på “förbrukat förtroende”.

“Timrå IK har tagit beslutet att tillsätta en ny sportslig ledning i damlaget, detta på grund av ett förbrukat förtroende på grund av bristande värdegrund och bristfällig kvalité på den hockeyutbildning vi som förening ska erbjuda till våra hockeyspelare”, skriver Timrå på sin hemsida.

“Flera spelare lämnade mötet i protest”

Enligt Timrå har Farman har brustit i klubbens värdegrunder så som ärlighet, lojalitet, kommunikation & dialog, inkludering och ansvar. Klubben skriver också att de har upplevt att det varit bristfällig kvalitet på träningarna samt att det varit bristfällig undervisning på hockeygymnasiet för tjejer.

– Georgina har gjort enormt många bra saker för Timrå IK och vår damverksamhet med ett stort engagemang men från vår sida räcker det inte att vara engagerad och ha en god vilja. Som anställd och verksam i vår förening måste man också köpa in på dom delar som är grundläggande för vår förening, vår värdegrund. Det anser vi tyvärr inte att Georgina gjort eller gör. Därför måste vi agera, säger klubbchefen Johan Sundberg.

Beslutet att sparka Georgina Farman har dock inte varit populärt hos alla inom laget.

“I samband med att laget meddelades detta beslut så valde flertalet av spelare att lämna mötet i protest. Samtal med dessa spelare kommer att ske fortlöpande i förhoppning att slutföra säsongen i Timrå IK”, skriver klubben.

I stället koller Magnus Billman att ta över Timrås damlag resten av säsongen. 60-åringen har tidigare varit spelare och ledare under flera år i Timrå och kliver nu in i ett utsatt läge. Klubben skriver att Billman kommer att leda laget under resterande del av säsongen – oavsett om klubben får ihop ett lag för att spela matcher eller inte.

TV: Lucas Elvenes slår tillbaka mot kritiken: "Bullshit"