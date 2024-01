ANNONS

Två mål av Nils Höglander, två mål av William Nylander och ett mål av Elias Pettersson.

De svenska spelarna klev fram i nattens tungviktsmöte mellan Vancouver och Toronto som spelade med Canucks-seger med 6-4.

I natt spelades ett svenskmöte i NHL mellan Vancouver Canucks och Toronto Maple Leafs och på förhand målades det upp som en kamp mellan stjärnorna Elias Pettersson och William Nylander.

Men när matchen väl började så var det en annan svensk som klev in i rampljuset. Nils Höglander slog nämligen in 1-0 till Vancouver via en retur och bara tre minuter senare var han i farten igen. Höglander pricksköt då in 2-0 med ett skott som gick in vid första krysset efter assist från Nils Åman.

Nils Höglander har nu skjutit 14 mål den här säsongen vilket är nytt personligt rekord i NHL.

Vancouver hade ledningen med 3-0 efter första perioden men Toronto kom tillbaka in i matchen – mycket tack vare William Nylander. Först reducerade han till 3-1 via ett skott utifrån som ställde Canucks-målvakten Thatcher Demko. Senare gjorde Nylander också 3-3 med ett skott från snäv vinkel som styrdes in via en Vancouver-back.

Elias Pettersson blev hjälte på slutet

3-0 hade alltså blivit 3-3 på blott 3:26 minuter. Vancouver återtog sedan ledningen i slutet av mittperioden men Toronto kvitterade igen till 4-4 i tredje perioden.

Powerplay blev sedan avgörande för Vancouver där Elias Pettersson spelade en huvudroll. Först fick han en assist på J.T. Millers 5-4-mål och bara några minuter senare blev Pettersson själv målskytt via en styrning för 6-4 vilket också blev slutresultatet.

– Vi hittade ett sätt att vinna matchen och vårt powerplay visade vägen. Varje kedja levererade i kväll med Höglander som klivit fram, Conor Garland-kedjan var nog bäst i laget samtidigt som vi hade Pettersson och Miller i powerplay. Det var en viktig vinst för oss, säger Canucks-kaptenen Quinn Hughes efteråt.

För Toronto blev det alltså förlust trots Nylanders dubbla fullträffar. Toronto vann skotten med hela 46-21 men förlorade alltså ändå med 6-4.

– Vi tog verkligen matchen till dem i andra och tredje perioden men powerplay blev avgörande. Annars tycker jag att vi gör en bra match i det stora hela, säger Nylander.

Vancouver Canucks leder därmed fortsatt hela NHL med 66 poäng på 46 matcher.

Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs 6–4 (3-0,1-3,2-1)

Vancouver: Nils Höglander 2 (14), Conor Garland 2 (8), J.T. Miller (21), Elias Pettersson (25).

Toronto: William Nylander 2 (23), Jake McCabe (3), Mitch Marner (20).