När flertalet tilltänkta topplag haft det lite kämpigt lyckades Karlskrona ändå åstadkomma ett trendbrott och ta sin första trepoängare i Allettan under helgen.

Men 3-0 hemma mot Visby/Roma höjer kanske framförallt frågetecken kring gästernas andefattiga anfallsspel.



Det är ganska påtagligt att många av de utpekade storfavoriterna inte riktigt levererar enligt plan i Allettan-seriernas inledning. Mariestad har haft sina ups and downs, Brödernas/Väsby kämpar med småsvaga resultat och Boden hade en riktigt jobbig helg söderut (noll poäng och 6-12 i baken över två matcher mot Hudiksvall och Lindlöven). Trots att det bitvis var en ganska ordentlig mangling lyckades Hudiksvall dessutom inte få med sig mer än en poäng (förlust 2-3 efter straffar) hemma mot heroiskt kämpande Kiruna IF.



Men ”krislag