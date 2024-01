ANNONS

Skador på både Carl Lindbom och Max Lagacé har medfört något av en målvaktscirkus i Färjestad. Totalt har sex olika målvakter vaktat Karlstadslagets kasse den här säsongen.

– Nu är det 13:e eller 14:e säsongen jag gör i SHL, men det är klart att jag ändå inte varit med om detta tidigare, säger målvaktstränaren Maciej Szwoch till hockeysverige.se.

Carl Lindbom har spelat 19 matcher, Max Lagace tio. Därefter har Tobias Normann (lån från AIK) gjort tre matcher och Victor Brattström två matcher medan Melwin Asp Cassåsen (junior) och Melker Thelin (lån från Björklöven) gjort en match vardera. Så har säsongen på målvaktsfronten sett ut för Färjestad.

Skadorna och lånen har duggat tätt.

– Nu är det 13:e eller 14:e säsongen jag gör i SHL, men det är klart att jag ändå inte varit med om detta tidigare. Jag får på något sätt jobba utefter förutsättningarna som finns och skapa något bra utifrån den vardag vi befinner oss i, berättar Färjestads målvaktstränare Maciej Szwoch för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är såklart inte optimal med sex målvakter på en sådan kort tid, men vi får försöka anpassa oss.

Färjestads målvaktstränare Maciej “Masken” Szwoch. Foto: Bildbyrån

“För mig har varje målvakt ett recept”

Hur fungerar ditt jobb som målvaktstränare när det är många målvakter ut och in på träning och match?

– Det ser faktiskt exakt likadant ut. Den enda justeringen är att vi behöver prata väldigt mycket med målvakterna som kommer in och för mig att sätta mig in i deras sätt att agera.

– För mig har varje målvakt ett recept. Jag som tränare, min viktigaste uppgift är ett förstå deras recept. Om du tror att du kan gå in och förändra en massa grejer under den korta tiden så kommer inte det vara särskilt lyckosamt.

– Sedan är det ett nära samarbete med vårt medicinska team om vem som redo, vilka steg kan vi ta, ska vi testa någonting och så vidare.

Har det varit mycket snack i omklädningsrummet kring lagets målvaktsproblematik?

– Nej, i omklädningsrummet har det varit väldigt lugnt. Det är mer media. Jag har aldrig haft så mycket mediatid, säger Maciej Szwoch med ett skratt.

Skadeläget: “Vi har en rehabplan”

Tror du det här med nya målvakter ut och in påverkar lagets prestation?

– Jag tycker killarna har hanterat det på absolut bästa sätt. Våra ledande spelare har varit otroligt välkomnande gentemot dom som kommer in.

– Målvakterna som kommit in har gjort ett jättebra jobb med att sätta sig in i vår spelidé för att dom på bästa sätt kan hjälpa till. Det har varit ett fruktgivande samarbete kring alla delar.

– Frågar du mig så upplever inte jag att det varit någon jätteförändring bland våra spelare, att dom påverkats supermycket. Killarna har varit mer inställda på ”Vad ska vi göra idag för att vinna”.

Hur är statusen på Carl Lindbom och Max Lagacé?

– Statusen, den har jag upprepat så många gånger nu att jag kan rabbla den i sömnen.

– Vi har en rehabplan och den följer vi till punkt och pricka. Innehållet i den håller vi för oss själva. Det hjälper inte situationen att berätta exakt vad dom gör.

– Vi har ett medicinskt team och en fystränare som jobbar med båda dagligen. Vi försöker ta steg och hela tiden utvärdera hur många steg vi kan ta. Sedan gör vi oss redo för nästa dag och för att göra exakt samma sak.

– Det är ett oerhört tråkigt svar, men vi jobbar dagligen med att hitta rätt former för att ta dom här killarna ska ta steg.

Väntas en comeback i närtid eller är säsongen över för någon av Carl Lindbom eller Max Lagacé?

– Jag ser inte någon större fara att säsongen skulle vara över för någon av dom två. Vi försöker jobba på så snabbt vi bara kan.

– Typen av bekymmer dom haft kräver tid. Dom kommer vara tillbaka i spel förhoppningsvis så fort som möjligt.

Max Lagacé och Carl Lindbom. Foto: Bildbyrån

Stärkt upp med Brattström: “Oerhört positionsstark”

För att stärka upp på målvaktssidan plockade Färjestad in Victor Brattström som den här säsongen spelat både för HV71 och Björklöven.

– Vi skannade av marknaden. Det gjorde vi med våra sportdirektörer med Rickard Wallin i spetsen. Sedan skedde en dialog kring vad som finns tillgängligt och vad vi trodde kan passa in hos oss.

– Klart att det faktum att jag hade en roll hos Detroit i sju års tid och var med och draftade Victor hjälpte. Det hjälpte situationen jättemycket att ha en tidigare relation så vi visste vilken typ av människa och målvakt som kom in. När vi hade samlat in all den här informationen tog vi ett beslut.

Vad är Victor Brattströms främsta kompetens som målvakt?

– Han är oerhört positionsstark. Det är en stor kropp som står på rätt plats vid rätt tillfälle. Har man den kombinationen hjälper det rätt mycket för då kan man förenkla sitt eget spel.

– Sedan har han en X-faktor i att han kan göra atletiska räddningar, men det kanske inte är första han gör. Det är mer fokus på ett starkt positionsspel.

Victor Brattström. Foto: Bildbyrån

Hur ser det underifrån då det kommer till målvakter i klubben?

– Vi har några spännande namn som är på ”G”. Det problematiska är att dom inte är riktigt färdigbakade ännu.

– Det är en stor uppgift att kliva in i en så stor förening som vi verkar i och ett ansvar som kommer med det. SHL är fruktansvärt tajt så varje match blir oerhört betydelsefull. Melwin (Asp Cassåsen) har gjort det bra i J20. Bakom där står Lukas (Höglind) och Anton (Ringquist). Sedan har vi Douglas (Nilsson) i U16-laget som vi tror mycket på, men det är ingen av dem här ämnena som i dag kan gå in och bära ett SHL-lag. Det vore dessutom fel av oss att kräva det och då behövde vi se oss kring vad som fanns, avslutar Maciej Szwoch.

