Lane Lambert får sparken som head coach för New York Islanders. Han ersätts av legendaren Patrick Roy.

En av hockeyhistoriens allra största är tillbaka i NHL. Under lördagskvällen meddelade nämligen New York Islanders att Patrick Roy tar över laget. Han ersätter Lane Lambert, som får sparken efter en säsong där Islanders tagit 49 poäng på 45 matcher. De är därmed två poäng bakom Detroit Red Wings, som just nu innehar den andra wild card-platsen till slutspel i den östra konferensen.

Lane Lambert var inne på sin sjätte säsong i New York Islanders, och den andra som huvudtränare. Nu väljer general managern Lou Lamoriello alltså att göra en förändring.

Vann Memorial Cup 2023

Patrick Roy är en av tidernas främsta målvakter, och under spelarkarriären vann han fyra Stanley Cup-titlar. Tre gånger utsågs han till slutspelets MVP, och tre gånger utsågs han också till NHL:s bästa målvakt. Som coach har han en tidigare sejour i NHL. Då var han ansvarig för Colorado under tre säsonger, och vid ett tillfälle utsågs han till ligans bästa coach.

I övrigt har han jobbat i Quebec Remparts, som han ägde mellan 1997 och 2014, i juniorligan QMJHL. Han har också varit såväl general manager som head coach för klubben under många år, i två olika sejourer. Så sent som förra säsongen ledde han klubben till Memorial Cup-titeln. I Memorial Cup tävlar de främsta lagen från Kanadas tre stora juniorligor om titeln som landets bästa juniorlag.

Det var andra gången som Roy ledde Québec till att bli Memorial Cup-mästare. Han var också tränare för klubben 2006 då de senast lyckades vinna.