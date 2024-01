ANNONS

Erik Norén fick matchstraff för sin huvudtackling på Fredric Weigel. Nu stängs Kalmarbacken av i tre matcher.

Via Hockeyallsvenskans hemsida meddelar disciplinnämnden att Erik Norén tilldöms tre matchers avstängning till följd av den huvudtackling han delade ut på Fredric Weigel i gårdagens möte mellan Kalmar och Björklöven.

“Jag har ingen uppåtgående rörelse och glider in samt slår ett litet halvt stopp för att tajma in tackling. Har klubban i isen och spelar ”stick on puck” och sedan fullföljer tacklingen. Vit 22 har precis tappat balansen och jag kan inte avbryta tacklingen. Tacklingen tar olyckligt med tanke på att han har tappat balansen”, skriver Norén i nämndens beslut.

Får böter på 1 875 kronor

Kalmar-backen fick matchstraff för tacklingen och anmäldes under torsdagsförmiddagen till disciplinnämnden.

Utöver avstängningen på tre matcher får Norén även 1 875 kronor i böter.

I det efterföljande powerplay-spelet som tilldelades efter matchstraffet kunde Björklöven göra tre mål och gå ifrån till en 5–3-ledning, innan Kalmar hann reducera och kvittera matchen innan ordinarie matchtid var över. “Löven” drog sedan det längsta strået i förlängningen, där man vann med 6–5.

