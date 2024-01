ANNONS

Emma Söderberg blev i natt den andra svenska spelaren att spela i den nya proffsligan PWHL – och debuten för Boston blev en succé. Den svenska landslagsmålvakten räddade 30 av 32 skott i 3–2-segern mot Toronto.

Efter att ha suttit på bänken i säsongens två inledande PWHL-matcher fick Emma Söderberg under natten till torsdag, svensk tid, göra sin debut i den nya nordamerikanska proffsligan.

Debuten för Boston blev en lyckad sådan för den svenska landslagsmålvakten, då hon stoppade 30 av 32 skott i 3–2-segern över Toronto.

– Det var en grym lagseger. (Alina) Müller, (Hilary) Knight och jag har en bra kemi på isen. Vi spelar så bra tillsammans. Sedan börjar allt med Söderberg längst bak. Hon spelade fantastiskt, säger lagkamraten Loren Gabel till Bostons hemsida.

Söderberg utsågs till matchens tredje stjärna tack vare sin insats mellan stolparna.

Skrev tvåårskontrakt i höstas

Söderberg valdes som 58:e spelare totalt i höstens PWHL-draft av Boston och skrev i slutet av oktober på ett tvåårskontrakt med klubben. Då PWHL:s löner inte är offentliga är det oklart hur mycket kontraktet är värt, men ett kontrakt i PWHL kan som minst betala 35 000 dollar (cirka 350 000 kronor) per säsong samtidigt som sex spelare per lag tjänar mer än 80 000 (cirka 800 000 kronor) dollar per säsong, exklusive eventuella bonusar. Snittlönen för spelare i ligan ligger, enligt Sportsnet, på 55 000 dollar per säsong.

Tidigare den här månaden blev Johanna Fällman den första svenska spelaren i den nya proffsligan, då hon spelade i den historiska premiären mellan New York och Toronto. Fällman har inte noterats för några poäng på de fem matcher hon spelat denna säsong.

