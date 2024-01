ANNONS

Västerås skademardröm bara fortsätter. Ikväll utgick Markus Oden med vad som är en befarad revbensskada.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

LÄS OCKSÅ: Måns Karlsson om Brynäs-Västerås

Västerås har haft en smått osannolikt otur med skador under hela säsongen, och ofta haft svårt att få ihop fullt lag. De kom bara till spel med tio forwards i matchen mot Brynäs, sedan stjärnor som Nick Hutchison och Shane Gersich har gjort långtidsskadade Adam Hofbauer och Carl Jakobsson (med flera) sällskap på frånvarolistan. Men bara några minuter in i den första perioden var man nere på nio forwards.

Nyförvärvet Markus Odén, som gjorde sin blott sjätte match i VIK, föll nämligen oturligt in i sargen och blev liggande i ett par minuter innan han kunde hjälpas av isen.

– Han hade en tuff start på matchen. Först fick han en hög klubba i ansiktet så han började blöda, sen for han in i sargen, säger tränaren Karl Helmersson.

– Det är en befarad…jag kan tänka mig att de pratar om något revben eller så.

Vet ni något om hur allvarlig den är?

– Nej, just nu vet jag ingenting. Han hade rejält ont i alla fall. Vi får se blir i slutändan..

“Tur att vi hade med oss en extra forward…"

Mitt i all misär kunde Helmersson i alla fall se det positivt att de fick ihop tre kedjor.

– Det var tur att vi hade med oss en extra forward, så vi hade tre lines i alla fall. Det är som det är. Hugo Lejon som var extraforward kommer in och gör det bra idag.

Trots den enorma skadelistan vann Västerås med 2-1. De bröt då en tre matcher lång förlustsvit.

– Jag är stolt över att vi kan studsa tillbaka jämfört med Östersundsmatchen (förlust 6-2), för det var en riktig plattmatch. Vi har visat gång på gång att vi kan rå på topplagen, men sen har vi slarvat bort matcher mot lag längre ned i tabellen, säger Helmersson.

TV: “Jag mådde skit”