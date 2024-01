Förra året blev Patrick Marleau först i San Jose Sharks historia att få sin tröja hissad i taket av arenan.

Nu står det klart att legendaren Joe Thornton blir nummer två i klubbens historia.

– När jag kom till San Jose så kände jag mig verkligen hemma, säger “Jumbo Joe”.

Joe Thornton är en av NHL:s allra största och bästa spelare i modern tid och han blev framför allt en stor ikon i San Jose Sharks där han kom att spela under majoriteten av sin karriär.

44-åringen avslutade sin hockeykarriär för två år sedan och nu meddelar Sharks att Thorntons tröja kommer att hissas till taket av SAP Center någon gång under säsongen 2024/25. Han blir den blott andra spelaren i Sharks historia att få sin tröja i taket efter att Patrick Marleau blev först under fjolåret.

– Det har varit en ära och ett privilegium att spela i NHL för 24 säsonger men när jag kom till San Jose så kände jag mig verkligen hemma. Jag blev förälskad i området och människorna här. Jag hade mina bästa år i karriären med Sharks-loggan på tröjan, säger Thornton i ett uttalande.

No. 19 is headed to the rafters! 🦈 pic.twitter.com/Ogn4wCBIq5