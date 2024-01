ANNONS

Örebros Johan Hedberg blev den tredje SHL-tränaren att få lämna sitt jobb den här säsongen. För hockeysverige.se berättar storstjärnan Mathias Bromé om sina tankar om klubbens beslut.

Johan Hedberg fick igår lämna tränarjobbet efter det att poängen inte trillat in i den omfattning Örebro önskat. In i båset har general manager Stefan Bengtzén istället ställt de senaste säsongens tränare: Niklas Eriksson.

– Vi fick beskedet i vår Whats app-grupp. Man skrev att klubben valt att göra en tränarförändring och att Niklas kommer kliva ner i båset, berättar Mathias Bromé för hockeysverige.se.



Hur tänker du kring det?

– Först och främst är det aldrig roligt att vara med när någon får lämna sitt jobb.

– Johan är en fantastisk person och tränare. Det är klart att det suger när man är medskyldig till att någon får lämna sitt jobb. Det är inget roligt alls.

Bromé: “Inte tillräckligt bra resultat”

Mathias Bromé hyllar också Johan Hedbergs ledarstil.

– Jag tycker att Johan varit bra. Han är tydlig, rak och har haft en bra kommunikation med oss spelare. Han har alltid velat ens bästa och pushat varje dag för att man ska bli bättre.



Ny tränare blir alltså Niklas Eriksson som tidigare varit tränare i klubben mellan 2016 och 2023.

Ett bra val, enligt Bromé.

– Niklas har varit i föreningen under många år. Han vet hur det fungerar och har haft det innan. Vi är många spelare som varit här med Niklas tidigare också. Då blir det en lättare startsträcka, lättare än att ta in någon ny utifrån.



Vad är det som inte har fungerat under säsongen?

– Jättesvårt att säga. Men resultaten, det är vad vi styrs av i den här branschen. Vi har inte fått tillräckligt bra resultat, förlorat för många hockeymatcher och gjort för många misstag för att vinna hockeymatcher. Resultaten har, som sagt var, inte varit tillräckligt bra. Man behöver ta tre poäng i matcherna och det har vi tagit för få av.

Bromé & Hedberg. Foto: Bildbyrån.

Mathias Bromé har svarat elva mål och totalt 20 poäng på 32 matcher så här långt. Med det ligger han två i lagets poängliga, efter Robert Leino som svarat för åtta mål och totalt 23 poäng.

– Min prestation har varit upp och ner. Samtidigt tycker jag att den varit bra. Jag har spelat på en hög nivå och ofta bidragit.

– Sedan önskar jag så klart att jag kunnat få in mer puckar och produktion, men ibland studsar det inte med och ibland med. Över lag tycker jag ändå att jag gjort en helt okej säsong.

“Handlar om att bygga en trygghet”

Hur har gruppen mått då ni rasat igen SHL-tabellen och dessutom rösterna utifrån varit stundtals högljudda?

– Bra, tycker jag. Vi har haft bra snack. Det har diskuterats mycket i omklädningsrummet, vi har haft högt till tak och kunnat lyfta saker vi tycket att vi kunnat göra bättre. Gruppen har verkligen hållit samman och gjort så under hela säsongen, så jag tycker inte att det varit något konstigt alls.



Tittar du uppåt i tabellen eller är du rädd för det som händer bakom er?

– Först och främst ska vi ha möte imorgon (läs: idag) med Niklas. Han ska gå igenom målsättningar och sådana grejer.

– För oss handlar det om att bygga en trygghet och ta tre poäng i varje match, ta så många poäng som möjligt då vi sitter i den här situationen som vi gör, avslutar Mathias Bromé.

