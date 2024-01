ANNONS

Med flera forwards på skadelistan väljer Södertälje att agera.

Elias Stenman blir lösningen - genom ett lån från Skellefteå.

– Känns bra att vi får in Elias i truppen, säger sportchefen Emil Georgsson på klubbens hemsida.

Ett lån av Frölundas Noah Hasa har under en tid sagts vara aktuellt, men efter att den dörren stängts hittar nu Södertälje en ny lösning. För att täcka upp när både Dominic Turgeon och Jacob Dahlström är på skadelistan samarbetar man med Skellefteå. 21-årige Elias Stenman plockas in via lån.

– Med Dahla skadad och Turgeon fortfarande osäker på forwardssidan kombinerat med en tuff matchperiod där vi spelar 13 matcher på en månad så känns det bra att vi får in Elias i truppen. Elias kan spela både center och forward vilket är positivt och han har trots sin ringa ålder god erfarenhet av seniorhockey efter nästan 150 matcher med Skellefteå. Lånet gäller fram till 15/2 och vi är tacksamma gentemot Skellefteå som hjälper oss med denna lösning, säger SSK:s sportchef Emil Georgsson på klubbens hemsida.

Elias Stenman har slagit sig fram i Skellefteås juniorverksamhet och fick sina första SHL-minuter redan 2020. Sedan dess har det blivit över 100 framträdande i ligan, men i en mindre roll. Förra säsongen var det 8.45 istid i snitt. 23/24 har han noterats för 8.20 per match.

