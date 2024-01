ANNONS

Isac Brännström blev utvisad för en tackling i gårdagens SHL-match mot Skellefteå.

SVT-experten Jonas Andersson var då irriterad kring situationen.

– Om det här är en utvisning så vet jag inte vad en utvisning är, säger Andersson i “Hockeykväll”.

– Det här är en tackling som delar i två läger, såklart. Hade man inte tagit någonting hade hälften tyckt det var konstigt, säger SHL:s domarchef Tomas Thorsbrink till hockeysverige.se.

I gårdagens match mellan Skellefteå och HV71 där det uppstod en omtalad situation. HV71:s Isac Brännström stannade upp vid sagen bakom mål. Bakifrån kommer då Anton Olsson åker in i Brännström. Domaren, Tobias Björk, tar en femma på armen, men efter videobedömning ger Brännström det lägre straffet. Det vill säga två minuter.

Någon som reagerade på utvisningen var SVT:s expert Jonas Andersson.

– Anton Olsson kommer in med klubban och sträcker sig efter pucken. Han gör sig väldigt sårbar, sträcker fram huvudet och positionerar sig inte alls rätt. Jag sade tidigare att om det här är en utvisning då vet jag inte vad en utvisning är och det står jag fast vid. Jag har otroligt svårt att se hur det där kan vara en utvisning, säger Andersson i “Hockeykväll” och fortsätter:

– Isac Brännström kan inte göra det på något annat sätt och ska inte göra det heller. Spelarna, upplever jag, har blivit sämre på att försvara sig själv. Det här är ett sådant exempel, du kan inte gå in i en närkamp på det sättet och tro att du inte ska bli tacklad. Där har alla klubbar, ledare och spelare ett jobb att göra för det blir bara sämre och sämre.

Tomas Thorsbrink svarar om utvisningen: “Delar i två läger”

Tomas Thorsbrink är domarbas i SHL och ger här sin syn på situationen.

– Först hade man en femma för ”checking to the head” på isen. Sedan gick domarna in och tittade på den och efter det gick ner på en tvåa enligt regelverket och domarnas bedömning, säger Thorsbrink till hockeysverige.se och fortsätter:

– Om du har en femma på isen och för att man ska kunna annullera det fysiskt måste videobilderna överbevisa att det inte är någon kontakt. Nu gjorde domarna bedömningen att det var mer otur. Isac släppte klubban och gjorde en viss uppåtgående rörelse. Inte mycket men träffar högt upp mot Anton Olssons haka. Då tyckte domarna att det var en tvåa. Det var deras bedömning.

Isac Brännström tar väl egentligen bara emot en tackling och eftersom han har ryggen mot Anton Olsson kan han rimligtvis inte heller vara säker på att han ska bli tacklad?

– Isac släpper klubban med en hand så han vet att Skellefteås spelare kommer bakom och försöker spjärna emot.

– Det är absolut inte med mening utan ren otur att smällen tar. Vi är ganska strikta mot saker som tar mot huvudet. Det här är en tackling som delar i två läger, såklart. En 50/50-tackling. Hade man inte tagit någonting hade hälften tyckt det var konstigt. Nu tog man en femma.

– Jag vet att det varit lite diskussioner om den, även internt, kring det hela. Domarna måste sätta ihop sina videobevis och vad Tobbe Björk ser på isen, men också hur teamet ser på det från sina olika vinklar.

– Nu har jag inte pratat med domarna själv, men jag förstår att man resonerat att det inte är en femma eftersom det inte är vårdslöst på så sätt. Det är ingen jätteuppåtgående rörelse och han söker inte huvudet, men den tar mot hakspetsen. Det är den diskussionen man förde.

Ingen självklar utvisning med andra ord?

– Nej, det är jättesvår. Här gör man en bedömning utefter att man tycker den ser ful ut live och tar en femma.

– Det tur att man kan titta på den. Går vi tillbaka två år hade Isac fått lämnat spelet. Nu åkte han på en tvåa. Hälften tycker det var rätt och andra hälften att det var fel, avslutar Tomas Thorsbrink.

TV: Mikael Backlund överraskas av familjen