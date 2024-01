Gabriel Landeskog har inte spelat sedan juni 2022 och genomgått två knäoperationer sedan Stanley Cup-vinsten.

Nu går svenske stjärnan på is för första gången – men en comeback är inte närmare.

– Han är inte nära spel utan vi behöver mer information, säger Colorados general manager Chris MacFarland till DailyFaceoff.com.

Under sommaren 2022 lyfte Gabriel Landeskog Stanley Cup-bucklan efter att ha lett Colorado Avalanche till titeln men sedan dess har svenske stjärnan inte spelat någonting alls.

Han genomgick en knäoperation i september 2022 och missade därmed hela säsongen 2022/23 men därefter meddelades det att Landeskog tvingas opereras igen och riskerar att missa hela årets säsong också.

Nu syns dock glädjande bilder på Landeskog. Han har nämligen gått på is för första gången sedan operationen. Under natten deltog han på egen hand i “Avs” träning och kände på knät när han var ute med skridskorna på.

Trots att han nu gjort sin ispremiär så är Landeskog fortsatt inte nära att vara tillbaka i spel.

– Han är fortfarande långt ifrån en comeback. Men bara att ha honom tillbaka på isen just nu, även om det är fortfarande mycket jobb kvar att göra, så är det ett stort positivt steg i rätt riktning, säger coachen Jared Bednar på en pressträff.

It’s always a great day when our Captain hits the ice ❤️#GoAvsGo pic.twitter.com/fItZMlnJd4