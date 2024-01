ANNONS

Tobias Pehrsson uppges återvända till Almtuna.

Enligt Uppsala Nya Tidning är han klar som ny klubbchef för klubben efter årets säsong.

– Jag kommentarer inga namn, säger Almtunas ordförande Petteri Olsén till tidningen.

2018 blev Tobias Pehrsson utvecklingschef för Djurgården, en roll han har haft ända sedan dess. Under den perioden har klubben fått fram stortalanger som Alexander Holtz, William Eklund, Carl Lindbom, Noah Östlund, Jonathan Lekkerimäki, Liam Öhgren och senast Anton Frondell.

Nu ser 38-åringen ut att lämna sin post i Djurgårdens IF efter årets säsong.

Enligt Uppsala Nya Tidning är Pehrsson nämligen klar som ny klubbchef för seriekonkurrenten Almtuna IS efter årets säsong.

– Jag har inga kommentarer, säger Almtunas ordförande Petteri Olsén till UNT.

Tobias Pehrsson uppges återvända till Almtuna

Ordföranden Petteri Olsén har även agerat klubbchef under årets säsong sedan den tidigare klubbchefen Martin Löf Nyqvist lämnat i september, precis innan den allsvenska premiären, efter bara sju månader på posten.

Tobias Pehrsson är ingen främling för Almtuna då han har ett långt förflutet i klubben. Totalt har han tidigare varit verksam inom AIS under sju år. Han var först tränare i klubbens juniorlag innan han klev in som assisterande tränare för A-laget under fyra säsonger och han blev sedan också sportchef för Almtuna under tre år.

Nu verkar Pehrsson alltså återvända till Almtuna i en ny roll. Klubben står inför utmaningar det här året med en svår ekonomi samtidigt som sportchefen Tony Mårtensson kommer lämna för Linköping efter säsongen och även succécoachen Robert Kimby ryktas vara på väg bort från klubben.

TV: Carl Klingberg om matchfixningsutredningen: "Skitjobbigt"