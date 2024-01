Sverige säkrar topplacering i gruppen – tar andra raka segern

ANNONS

Sverige säkrar en av de topplaceringarna i sin grupp.

Det efter att ha besegrat Slovakien under måndagen med 6-3.

Under måndagseftermiddagen spelade Sverige sin andra match på U18-VM efter 6-1-segern mot Schweiz i premiären. Den här gången stod Slovakien för motståndet – och det blev en mycket tuffare match.

Sverige hade chansen att säkra en topplacering i gruppen vid seger. De lyckades också genom att vinna med 6-3 och kommer därmed att undvika Kanada och Finland i kvartsfinalen.

Det blev ingen optimal start på matchen för Sverige. Slovakien chockstartade nämligen och tog ledningen redan efter 74 sekunder då 15-åriga supertalangen Nela Lopušanová blev målskytt.

Powerplay fortsatt starkt för Sverige

Sverige har haft ett glödhett powerplay under turneringens inledning och det var också i PP-spelet som de kunde vända matchen.

Lagets tre största stjärnor klev fram och kombinerade för två nästan identiska mål. Båda gångerna spelade Hilda Svensson över till Ebba Hedqvist på andra sidan offensiv zon som sedan skickade in pucken till Mira Hallin som blev målskytt.

That came together like the famous swedish furniture💛💙. Mira Hallin ties for Sweden. #U18WomensWorlds pic.twitter.com/LPyDlBHtJx — IIHF (@IIHFHockey) January 8, 2024

We swear, this is not the same goal as before!👀 #U18WomensWorlds pic.twitter.com/jSVnIZaMoM — IIHF (@IIHFHockey) January 8, 2024

2-1 efter första perioden och det blev bättre i den andra då Hilda Svensson sköt sitt tredje mål i turneringen efter assist av Isabelle Leijonhielm och 3-1 var ett faktum.

Slovakien kom dock tillbaka och kvitterade till 3-3 innan mittperiodens slut för att se till att det skulle bli dramatisk inför avslutningen. Slovakien var farliga i kontringar och hotade Sverige men till slut kunde de blågula tjejerna avgöra matchen.

Avgjorde under sista tio minuterna

Lagets fjärdekedja klev fram och såg till att Sverige kunde ta ledningen igen med nio minuter kvar. Moa Johannesson stod för en fin aktion och fick över till Anna Brenkle som kunde pricka in 4-3 för Sverige. Mindre än två minuter senare kunde Sverige även utöka till 5-3 sedan Hilda Svensson styrt en puck som sedan studsade in via en slovakisk back och in i eget mål. Sverige punkterade sedan matchen med ett 6-3-mål genom Ella Hellman.

Linnea Natt och Dag, Jenna Raunio, Mira Hallin och Hilda Svensson noterades även för assist till Sveriges tre sista mål. Lovisa Lundström vaktade det svenska målet och räddade 15 av 18 skott i vinsten. Mira Hallin utsågs sedan till matchens lirare i Sverige.

5-3-segern innebär att Sverige säkrar en av de två första platserna i gruppen inför den avslutande gruppspelsmatchen mot USA på onsdag. De slipper därmed Kanada eller Finland i kvartsfinalen utan ställs i stället mot Tjeckien eller Tyskland beroende på hur det går under den sista spelomgången.

Slovakien – Sverige 3–6 (1-2,2-1,0-3)

Slovakien: Nela Lopušanová, Lenka Karkoskova, Ema Tothova.

Sverige: Mira Hallin 2, Hilda Svensson 2, Anna Brenkle, Ella Hellman.

TV: Elias Petterssons succé – i nya kedjan