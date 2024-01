ANNONS

Christoffer Rifalk har varit Rögle trogen sedan 2019. Nu går målvakten en oviss framtid till mötes.

– Just nu fokuserar jag på här och nu, sen får vi se vad som händer, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Sedan säsongen 2019/20 har Christoffer Rifalk varit en viktig del av Rögles lagbyggen. Målvakten har under sin tid i Ängelholmsklubben fått landslagsdebutera i Tre Kronor och hjälpte laget hela vägen till en CHL-titel samt SM-final under säsongen 2020/21.

I mars 2021 förlängde Rifalk sitt kontrakt med Rögle, då han skrev på ett avtal fram till våren 2024. Nu återstår bara månader av det kontraktet – och målvakten går en oviss framtid till mötes.

– Just nu fokuserar jag på här och nu, sen får vi se vad som händer. Det är klart att jag trivs väldigt bra här, det är inget jag ska sticka under stol med. Men just nu vill jag fokusera på att spela bra hockey, så ser vi vad som händer sen, säger Rifalk till Helsingborgs Dagblad.

Den här säsongen har Rifalk, liksom Rögle, haft en motig säsong. Efter 18 spelade matcher står den 27-årige målvakten noterad för en räddningsprocent på 88,8 procent samt ett snitt på 2,71 insläppta mål per match.

Christoffer Rifalk har under säsongen delat målvaktssysslan i Ängelholmsklubben med tjecken Petr Kvaca, som i sin tur stått 15 matcher i SHL för Rögle. Den tjeckiske 26-åringen har kontrakt med Rögle över nästa säsong.

