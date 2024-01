ANNONS

Lauri Pajuniemi delade ut en smäll med sin armbåge mot huvudet på Marcus Sylvegård i gårdagens match.

Nu anmäls Malmös målkung och riskerar avstängning.

Det blev förlust för Malmö Redhawks i gårdagens match mot Växjö Lakers då hemmalaget vann med 4-2.

Som om det inte vore nog så riskerar nu Malmö även att bli utan sin målkung Lauri Pajuniemi då finländaren anmäls till disciplinnämnden för en smäll mot Växjöstjärnan Marcus Sylvegård.

I slutet av den andra perioden delade Pajuniemi ut en tackling på Sylvegård med ryggen först där han snurrar runt och träffar Sylvegård i ansiktet med sin armbåge. Under matchen fick Pajuniemi en tvåminutersutvisning för “checking to the head” men nu riskerar han alltså att få ett större straff.

“Sylvegård får pucken innan röd och spelar bort den. Pajuniemi kommer med fart och bromsar in innan det sker kontakt och svänger runt med klubban i båda händerna och driver armbågen med kraft i huvudet på Sylvegård som inte kan försvara sig”, står det i anmälan.

Här går det att se en video på händelsen.

Lauri Pajuniemi är Malmös bästa målskytt den här säsongen med nio mål och finländaren ligger även tvåa i interna poängligan med 20 poäng på 30 matcher så här långt.

Disciplinnämnden kommer med ett beslut kring Pajuniemi senare under fredagen.

