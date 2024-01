ANNONS

Stenberg = succé i landslaget. Det är sen gammalt.

Samtidig som Otto nu levererar för Sverige i JVM har lillebror Ivar börjat ta för sig i U17-landslaget. För Hockeysverige.se berättar Ivar och Otto Stenberg här om …

Stenbergare och landslag: “Vi kanske skärper oss lite”

att följa storebrorsan i JVM: “Det har varit riktigt coolt”

Otto “ratas” – för lagkamraten…: “Gillar att kolla på Östlund”

en tredje Stenbergare på väg fram: “Riktigt bra med pucken”

brödernas hockeyuppväxt: “Det har varit de två mot mig”

Vi har ända sedan Otto Stenberg kom fram som en av landets främsta 05:or vant oss vid att en Stenberg levererar i landslaget. Förra säsongen tangerade Otto exempelvis William Nylanders svenska poängrekord i U18-VM.

Nu har också nästa generation Stenberg börjat ta för sig – och självklart regnar det in mål i Tre Kronor-tröjan.

Ivar Stenberg, född 2007, har tagit stora kliv under säsongen och blev Sveriges bästa målskytt i inofficiella U17-VM. Totalt har det blivit 16 mål på 18 matcher i landslaget under säsongen.

– Jag har fått många bra framspelningar och haft flyt med mig under nästan alla matcher. Jag har haft medstuds och sen har det gått bra, berättar 16-åringen.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Spelsmart, jag gillar att hitta passningar. När jag var yngre spelade jag alltid med äldre och behövde inte bära ett lag. Men sen i TV-pucken och efter det har det blivit att man har fått ta ett större ansvar.

Landslagssuccén har inte heller gått storebror Otto förbi.

– Det är kul att det gick bra för honom i U17-VM och nu för honom i dagarna också.

Stenberg och landslag: “Vi kanske har medstuds”

Ivar Stenberg missade de första matcherna i JVM eftersom att U17 spelade fyra annandagsmatcher i Finland. Då blev det två segrar och två förluster. Det efter en annars rätt framgångsrik tid för 07-kullen.

Just Ivar är också en spelare som har varit med från början.

Hur var det att spela U17-VM?

– Det var en cool turnering. Det var mycket nytt för väldigt många, och för mig. Liten rink har jag aldrig spelat på innan. Det var coolt att möta USA och Kanada. Det gick snabbare och man behövde tänka mer. En cool turnering.

I landslaget har det som sagt blivit 16 mål på 18 matcher. I Frölunda har han istället tagit rollen som framspelare. Där har det, på lika många matcher, blivit fem mål och 27 assist.

Foto: Martin Jansson. Ivar Stenberg levererar i landslaget.

Vad är det med Stenberg och landslag som gör att ni alltid levererar där?

– Jag vet inte… vi kanske har medstuds. Vi kanske skärper oss lite när vi tar på oss landslagströjan, säger Ivar.

Även Otto har svårt att hitta en förklaring till det starka poängmakeriet i den blågula tröjan.

– Jag vet inte vad landslaget har för oss men det är en jäkla stolthet och bara superkul att få spela där.

Hockeyuppväxten hos familjen Stenberg: “Det har varit de två mot mig”

Sin vana trogen har Otto även visat framfötterna under JVM. Totalt har det blivit fyra mål och med det även ett hattrick mot Tyskland som grädden på moset.

Ivar, hur har det varit att följa turneringen?

– Det har varit riktigt coolt och när han gjorde hattrick där, det var gåshud. Det var mycket folk på läktarna och hela familjen var där.

Från och med kvartsfinalen mot Schweiz har nu också hela familjen samlats efter att Ivar återvänt hem till Göteborg från sitt landslagsäventyr.

– Det är jättekul. Nu har ju Ivar varit iväg. Det var hans första match här nu men det är kul att alla är här och stöttar en.

Foto: Bildbyrån. Otto Stenberg sköt ett hattrick mot Finland.

Det skiljer två år mellan bröderna, men de har alltid sporrat varandra och har tillsammans lekt mycket hockey under uppväxten.

Ivar, hur har det varit att ha Otto som storebror under uppväxten?

– Vi har alltid försökt att träna mot varandra även om han har varit större och starkare. Vi har pushat varandra.

– Större och starkare har jag varit, men jag har alltid fått kämpa. Han har alltid haft mycket talang och varit bra på de flesta sporterna. Yngsta lillebrorsan Knut har också varit med och krigat där hemma. Det har varit de två mot mig. Det har varit jäkligt kul att kunna leka hockey och allt möjligt hemma i lekrummet och på skottrampen, säger Otto om hockeyuppväxten i Stenungsund.

Ratar brorsan – för lagkamraten: “Jag har hört det…”

Men även om Ivar alltid har sparrat mot Otto och tagit efter honom finns det en annan spelare i JVM-laget som han kollar lite extra på…

– Jag gillar att kolla på Östlund, han är fin och riktigt bra. Det är typ honom jag kikar på.

Otto… vad säger vi om det?

– Jag har hört det… jag är inte förvånad. Han är en ganska bra hockeyspelare, Noah. Det är bara roligt. De är lite lika, Ivar är jäkligt skicklig och smart så det förstår jag. Jag frågade Noah om han kunde få en sticka av honom och han skulle lösa det.

Foto: Martin Jansson. Otto och Ivar Stenberg.

Ivar är som sagt född 2007 och på väg fram med en rasande fart. Det är dock inte den sista Stenberg vi kommer få se. Även minsta lillebrorsan Knut Stenberg, född 2009, är en lovande talang.

Där han just nu är lite mellan forward och back, men där det lutar åt att han går en annan väg än sina storebröder som är forwards.

– Det är lite både och just nu men jag tror han kan bli en bra back.

Ivar, hur skulle du beskriva honom?

– En spelskicklig back som har ett bra målöga. Riktigt bra med pucken.

