ANNONS

Djurgården fortsätter sin fina hemmaform och vinner med 4-3 mot jumbon Östersund.

Då presenterade sig 17-årige jättetalangen Linus Eriksson som sköt sitt första mål i HockeyAllsvenskan.

Linus Eriksson är en av de mest framträdande spelarna i kullen född 2006 och under onsdagskvällen fick 17-åringen presentera sig på den stora scenen.

Jättetalangen blev nämligen målskytt i Djurgårdens 4-3-seger mot tabelljumbon Östersund och det är Linus Erikssons första mål i HockeyAllsvenskan i hans sjätte match med seniorerna.

Eriksson fick pucken högt upp efter att Wiktor Nilsson droppat bak den. 17-åringen visade då sina spetskvalitéer genom att snabbt dra till pucken och skickade ett dragskott upp i krysset bakom målvakten Andreas Ljunggren som knappt hann reagera.

Löftets mål innebar 2-0 i matchen sedan Olle Liss gett Djurgården ledningen tidigare i den andra perioden.

17-åriga Linus Eriksson, fostrad i Djurgården, gör sitt första A-lags mål på Hovet! 👏



Streama matchen på https://t.co/PC0IeDeaOT 📺 pic.twitter.com/IJOkvHLKNl — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) January 3, 2024

Juniorernas kväll på Hovet – då var Djurgården nära att tappa

3-0 kom senare i mittperioden då Ludvig Rensfeldt rakade in en retur i ett nästintill tomt mål. 18-årige backen Arvid Bergström noterades för en assist till målet och det är hans första poäng i HockeyAllsvenskan.

Det var juniorernas kväll på Hovet och i den tredje perioden gjordes 4-0 av en annan 18-åring. Melvin Wersäll stod för en fin genomåkning där han rundade Östersundsbackarna och sedan skickade in pucken i nät. Det är Wersälls tredje mål för Djurgården den här säsongen.

Mot slutet av matchen bjöd dök hemmalaget in Östersund i matchen igen. Först kom 4-1 genom Isak Garfve och därefter fick ÖIK chansen i powerplay och Georgs Golovkovs gjorde då 4-2. Bara minuten senare kom även 4-3 då Sebastian Fakt reducerade återigen för Östersund.

4-0 hade blivit 4-3 på drygt fem minuter och vad som såg ut som en självklar seger för Djurgården hade plötsligt blivit till en nagelbitare under matchens sista minuter.

Östersund jagade för ett 4-4-mål i slutet och satte stenhård press mot DIF-målet då de tog ut målvakten och hade pucken i offensiv zon konstant under över två minuter men utan att få in pucken. Viktor Andrén stod i vägen och höll tätt under avslutningen vilket såg till att Djurgården ändå kunde vinna med 4-3.

Djurgården har därmed tagit nio raka trepoängare på hemmaplan sedan Michael Holmqvist tog över som huvudtränare och de har alltså fortfarande inte tappat poäng på Hovet än efter tränarbytet. Djurgården går nu upp som trea i tabellen, på samma poäng om tabelltvåan Södertälje.

Djurgården – Östersund 4–3 (0-0,3-0,1-3)

Djurgården: Olle Liss, Linus Eriksson, Ludvig Rensfeldt, Melvin Wersäll.

Östersund: Isak Garfve, Georgs Golovkovs, Sebastian Fakt.

TV: Henrik Lundqvist hyllas för sin plats i svensk ishockeys Hall of Fame