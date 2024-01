ANNONS

Tre spelare har redan lämnat AIK sedan säsongen började.

Nu meddelar klubben att även Klara Miuller och Frida Ekdahl försvinner efter att ha brutit sina kontrakt med klubben.

Sedan SDHL-säsongen började har AIK tappat tre spelare då Cami Kronish, Cornelia Andersson och Emma Hofbauer alla har lämnat klubben.

Nu står det klart att ytterligare två spelare bryter med klubben.

På sin hemsida meddelar AIK att de har kommit överens om att bryta kontrakten med forwardsduon Klara Miuller och Frida Ekdahl.

“AIK Hockey önskar båda två lycka till i framtiden”, skriver klubben.

Tidigare SM-guldvinnaren lämnar AIK

Klara Miuller kom till AIK från Litauen inför årets säsong men spelade 17 matcher utan att noteras för poäng där hon även var –26. Nu lämnar 20-åringen alltså redan efter bara några månader i klubben.

Frida Ekdahl återvände till AIK från SDE under lågsäsongen men det har bara blivit sju matcher för 30-åringen som nu lämnar AIK. Totalt har forwarden gjort 271 SDHL-matcher i sin karriär där hon bland annat var med och vann SM-guld med Djurgården 2017.

AIK ligger sist i SDHL med blott två poäng på 24 matcher där de bara har gjort 23 mål samt släppt in hela 142 mål för –119 i målskillnad. Under säsongen har klubben även hunnit göra en tränarrockad då Conny Olausson skiftade till att enbart vara sportchef medan Olle Öhrqvist har klivit in som ny huvudtränare sedan i höstas.

