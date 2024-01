Adam Jiříček skadades i JVM-premiären och missade sedan resten av turneringen för Tjeckien.

Nu meddelar också hans klubb Plzeň att stortalangen inte kommer till spel något mer under årets säsong.

Olyckan var framme redan i Junior-VM:s första match för Tjeckiens stortalang och toppback Adam Jiříček.

Jiříček var i stora smärtor precis under slutet av den andra perioden i premiärmatchen mot Slovakien då en motståndare trillade över hans ben i samband med en närkamp. Backen fick hjälpas av isen och lade inte någon vikt på sitt högra ben. Överraskande nog var 17-åringen tillbaka i spel till starten av den tredje perioden men han spelade bara något byte innan han fick en ny smäll mot samma ben och tvingades kliva av permanent.

Strax efteråt meddelade det tjeckiska landslaget att Jiříček skulle missa resten av JVM då han flögs hem till Tjeckien för vidare undersökning. Även utan toppbacken har dock Tjeckien lyckats ta sig till semifinal mot Sverige efter att ha slagit ut Kanada i kvartsfinalen.

Confirming that Plzen def Adam Jiricek (A rated prspct for 2024 Draft) will miss the remainder of the season. He'll have surgery on an injured knee sustained on 12/26/23 at the WJC. 'This intervention will take him out of the game until the end of this season,' per HC Škoda Plzeň https://t.co/dCahmLjQSR