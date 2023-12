Toronto Maple Leafs sätter upp sin ryske målvakt Ilja Samsonov på waivers efter en sträcka med svaga insatser. Det uppges öppna dörren till NHL för Dennis Hildeby. Enligt nordamerikanska uppgifter kan den tidigare Färjestadsmålvakten vara på väg att bli uppkallad från AHL.

Det har varit en rörig säsong för Toronto Maple Leafs. Trots talang i världsklass har resultaten varit upp och ned. En stor del av problemet stavas målvaktsspel. Den tilltänkte förstakeepern Ilja Samsonov har haft en svag säsong, och framför allt sviktat den senaste tiden.

Efter ryssens magplask i Columbus härom natten, där han släppte in sex mål på 21 skott när Leafs föll med 5–6 efter övertid, har klubben nu satt upp 26-åringen på waivers. Om han passerar waivers inom de närmaste 24 timmarna – vilket anses sannolikt med tanke på hans lönetaksträff på 3,55 miljoner dollar – kommer han att skickas till farmarlaget Toronto Marlies i AHL.

Enligt Elliotte Friedmann på Sportsnet är inte tanken att Samsonov ska spela några matcher i AHL, utan att han ska få möjligheten att jobba på sitt spel för att hitta formen i gen. Hittills den här säsongen har den tidigare stortalangen släppt in i snitt 3,94 mål per match och har en räddningsprocent på 86,2 efter 15 spelade matcher.

Assuming Ilya Samsonov clears tomorrow, the plan is for him to join the Marlies — but not play this week. They are going to work with him on and off the ice to get his confidence & game back.