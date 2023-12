ANNONS

Frölunda fick chansen att ta revansch på Davos i slutspelet av Spengler Cup.

Istället åkte man på sin andra förlust mot schweizarna och slogs ut ur turneringen.

Frölunda har spelat färdigt i Spengler Cup. Detta efter lördagens semifinalförlust mot schweiziska Davos.

Efter ett gruppspel med två förluster, varav en med 1–4 mot just Davos, klev Frölunda in i slutsplet av Spengler Cup. Väl där spelades Ambri-Piotta av med en 5–0-seger under fredagen, men när det var dags för semifinal kunde man inte ta revansch.

Davos tog ledningen tidigt, men fick sedan se hur Frölunda gjorde både 1–1 och 2–1 för att vända mötet. Det andra målet kom tidigt i den andra perioden, men följdes däremot snabbt upp av en kvittering. Även 3–2 kom i perioden och Göteborgslaget var pressade inför tredje perioden.

Malte Strömwall. fick in 3–3 i powerplay i den tredje perioden, men inget ytterligare mål kom från Roger Rönnbergs mannar. Istället fick coachen se hur Davos plockade sin andra raka seger mot Frölunda genom att sätta 4–3 på övertid.

Både 1–0 och 2–2 för Davos kom från två svenskbekantingar. Vid det första var det Calle Andersson som klev fram och vid det andra var det Dennis Rasmussen som noterades för målet.

Davos – Frölunda 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0)

Davos: Calle Andersson, Dennis Rasmussen, Enzo Corvi, Henrik Haapala.

Frölunda: Erik Borg, Carl Klingberg, Malte Strömwall.

