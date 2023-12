Det blev en underhållande och dramatisk match mellan Tjeckien och USA.

Tjeckien pushade då verkligen guldfavoriten – men till slut kunde USA ändå vinna med 4-3 efter straffläggning.

– Det är en lysande match med tanke på att det är juniorer som spelar, det kan man inte tro. Tjeckien ska ha beröm som hängde men USA har ett oerhört vasst lag offensivt, säger SVT-experten Håkan Loob.

USA är en av de stora guldfavoriterna i JVM och hade övertygat med en 4-1-seger mot Norge och en 11-3-vinst mot Schweiz i de två första matcherna i turneringen.

Under fredagskvällen väntade dock klart tuffare motstånd för USA då de ställdes mot Tjeckien och amerikanerna pushades då verkligen. Men till slut blev det seger för USA med 4-3 efter straffläggning.

USA fick en drömstart på matchen och såg ut att kunna gå mot en ny bekväm seger då Isaac Howard gav amerikanerna ledningen redan efter 72 sekunders spel. Men Tjeckien lyfte sig och kämpade sig tillbaka in i matchen.

Mot slutet av första perioden gav det också utdelning då Tjeckien lyckades kvittera till 1-1 då Växjötalangen Jakub Stancl utjämnade matchen.

