De har pekats ut som en joker som kan blanda sig i toppstriden i Allettan södra. Efter Vimmerbys premiärseger, 3-1, borta mot rivalen Tranås är det en känsla som bara blivit ännu starkare.

Plus lite andra premiärkvällsspaningar.



Han har vunnit SM-guld och spelat SHL-kval. Nu vet Christoffer Törngren hur det känns att avgöra ett rivalmöte i Hockeyettan också.



Det är nästan så det framstår som regisserat att det var just den så omskrivne stjärnan som i sin första match för säsongen, sent i tredje perioden fick kliva in och kliniskt hänga den 2-1-puck som blev direkt matchavgörande när Vimmerby 3-1-besegrade Tranås i en het Allettan-premiär.



Matchen var uppenbarligen så het att brandlarmet gick strax efter hemmalagets intro och hela kalaset blev försenat när publiken enligt gällande protokoll sku