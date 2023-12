ANNONS

Med tre man på JVM och två spelare på skadelistan agerar Frölunda inför stundande Spengler Cup. Under juldagen meddelade klubben att man lånar in två spelare, svenske forwarden Victor Backman och schweizaren Mike Künzle.

Frölunda kliver in i klassikerturneringen Spengler Cup i morgon. Och man gör det med två nya ansikten i laget. Under måndagen kom beskedet via klubbens webbsida att man lånar in forwardsduon Victor Backman och Mike Künzle till turneringen i Davos.

Anledningen är att man saknar Otto Stenberg, Isac Born och David Edstrom som är upptagna med JVM-spel hemma i Göteborg, liksom skadade duon Mats Rosseli Olsen och Erik Thorell. Den sistnämnde har precis opererats för ett bråck och väntas missa fyra till sex veckors spel.

Victor Backman, ursprungligen från Öckerö i Göteborgs skärgård, har ett förflutet i Frölunda. 32-åringen tillbringade sina juniorår i klubben och vann bland annat J20 SuperElits poängliga 2011 efter att ha svarat för 71 poäng på 39 matcher. Han har även gjort 25 SHL-framträndanden för klubben. De senaste åren har han spelat för GC Küsnacht Lions i schweiziska andraligan där han stått för en hel del poäng. Hans senaste sejour i Sverige kom via SHL-spel i Malmö Redhawks 2020-21.

Landslagsmeriterade Mike Künzle hämtas in från Biel, där han begränsats till elva matcher på grund av skada under säsongen. Han fyller 30 år under tisdagen, då han förväntas representera Frölunda i mötet med Team Canada.

