Mika Zibanejd hade en ny uppvisning under natten.

Han gjorde 1+2 i Rangers övertidsseger mot Buffalo – och stod för en riktigt läcker assist till avgörandet.

– Zibanejad lurade alla i den här byggnaden, säger målskytten Chris Kreider.

I förra matchen fick Mika Zibanejad rubriker efter en otrolig assist till Blake Wheeler som fick Wheeler att tappa hakan.

I natt var det dags igen.

Zibanejad ledde vägen för New York Rangers mot Buffalo Sabres med ett mål och en assist under ordinarie tid och ställningen var då 3-3 och förlängning krävdes för att skilja lagen åt.

Då klev svenskstjärnan fram med en riktig läckerbit då han fintade bort Buffalos försvar och sedan rundade alla spelare på isen, inklusive Sabres-målvakten, och skickade in pucken framför mål där Chris Kreider kunde peta in pucken i öppet mål.

– Zibanejad lurade alla i den här byggnaden och sedan bara slog in pucken med mig som bollplank, säger Kreider efteråt.

