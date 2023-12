Leo Carlsson knäskadad – så länge blir han borta

Leo Carlsson åkte på en skada i matchen mot Calgary Flames tidigare i veckan.

Nu meddelar Anaheim Ducks att supertalangen har skadad ledbandet i knät – och blir borta i fyra till sex veckor.

För ett par dagar sedan var olyckan framme för Anaheims svenske supertalang Leo Carlsson.

I samband med en puckduell i mittzonen så trillade Calgary-backen MacKenzie Weegar och landade på Carlssons högra ben. Eftersom Weegar landade med hela sin vikt på Carlsson så vek sig svensken ben och 18-åringen gick direkt ner i smärtor innan han fick hjälpas av isen.

Nu har Anaheim Ducks kommit med en uppdatering om skadestatusen.

Klubben skriver att Leo Carlsson har skadat ledbandet i sitt knä och kommer att bli borta i fyra till sex veckor.

Injury Updates:

Leo Carlsson suffered a sprained right MCL Thursday vs. Calgary. He is expected to be out of the lineup approximately 4-6 weeks.



Radko Gudas suffered a lower-body injury Thursday and is unavailable tonight. He will be reassessed following the Holiday Break.…