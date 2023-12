Nashville Predators ledde med 2-1 då det återstod 16 sekunder av nattens match mot Dallas Stars.

Tolv sekunder senare hade Dallas gjort två mål för att vända och vinna med 3-2.

Många hemmafans i Nashville hade nog börjat räkna in segern i natt. Predators ledde med 2-0 inför tredje perioden och hade även ledningen med 2-1 med bara sekunder kvar av matchen.

Men då hände något smått otroligt.

Craig Smith kvitterade till 2-2 för Dallas Stars med bara 15 sekunder kvar att spela och blott elva sekunder senare small det igen. Jani Hakanpää sköt ett skott från blålinjen som gick hela vägen in i nätet och med fyra sekunder kvar hade finländaren skjutit 3-2 till Stars med sitt första mål för säsongen.

MAYHEM IN NASHVILLE 🤯



The @DallasStars score twice with 15 seconds left in regulation to come back and win! pic.twitter.com/T0LU51MAVK