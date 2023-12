Connor Bedard och Trevor Zegras stod för julunderhållning i natt.

De båda stod nämligen för varsitt zorro-mål i olika matcher med bara ett par timmars mellanrum.

– Jag hade inte kunnat göra ett sådant mål, säger Wayne Gretzky i en tv-sändning.

Det gick inte att klaga på underhållningen under NHL-matcherna under natten innan julafton.

Det bjöds då nämligen på två zorro-mål med bara några timmars mellanrum.

Först ut var draftettan och supertalangen Connor Bedard som lyckades med konststycket i nattens match mellan Chicago Blackhawks och St. Louis Blues.

Bedard gjorde sitt första zorro-mål i sin blott 33:e match i ligan och han har nu gjort 13 mål och 30 poäng under sin rookie-säsong.

– Det var väldigt coolt, han är väldigt talangfull. Det var en överraskning men han är en sådan som man kan förvänta sig lite vad som helst av. Han kan göra sådant och det var ett fantastiskt mål, säger lagkamraten Taylor Raddysh.

Bedard hyllas också av självaste Wayne Gretzky som var på plats i St. Louis för att se matchen live.

– Jag hade inte kunnat göra ett sådant mål. Det var inget som jag hade i mitt repertoar, säger Gretzky.

⚠️ CONNOR BEDARD MICHIGAN GOAL‼️ THIS IS NOT A DRILL. ⚠️ pic.twitter.com/KPWcsVGzo0

Bara timmar senare var det Trevor Zegras tur att också dra till med ett zorro-mål.

Zegras är dock en mer erfaren zorro-målskytt då detta är tredje gången i NHL-karriären som han gör ett sådant mål. Stjärnan återvände från skada till nattens match mellan Anaheim Ducks och Seattle Kraken och presenterade sig direkt i comebacken.

– Jag fick en blackout där i några sekunder och sedan så var pucken inne i nätet, säger Zegras efteråt.

ZEGRAS RETURNS TO THE LINEUP AND HITS THE MICHIGAN! 🥵 pic.twitter.com/3cqQyxwGTm