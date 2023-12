Auston Matthews är inne i ett sjukt målstim just nu.

Han sköt två nya mål i natt, har gjort mål i sju raka matcher och har totalt 28 mål på 30 matcher.

William Nylander förlängde också sin poängsvit i nattens 4-1-seger mot Columbus.

Ingenting kan stoppa Auston Matthews just nu.

Han hade gjort mål i sex raka matcher inför nattens match mot Columbus Blue Jackets och klev då ut och levererade återigen.

Superstjärnan inledde målskyttet för Toronto Maple Leafs i den första perioden för att förlänga sin målsvit till sju matcher. Han satte sedan sitt andra mål i den andra perioden och Matthews har nu gjort 28 mål på 30 matcher den här säsongen. Han är därmed bäst sedan Jaromír Jágr 1996/97 sett till gjorda mål under sina 30 första matcherna av en säsong. Jágr gjorde då 30 mål på 30 matcher och innan annan hade ens gjort 27 mål på de första 30 matcherna sedan dess men nu är Matthews alltså redan uppe på 28 mål.

– Jag försöker bara attackera, skjuta pucken och använda mitt skott. Jag vill ta mig till de öppna ytorna och hålla mig fokuserad och bara ta ett byte i taget, säger Matthews om galna formen.

